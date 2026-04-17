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Resumen: el show de 'La Bichota' entró al codiciado ranking de los actos más vistos

Karol G brilla en Coachella 2026: su presentación entra al Top 5 de las más vistas en el mundo

Minuto30.com .- La estrella colombiana Karol G continúa dejando una huella imborrable en la industria musical global. Tras su apoteósica presentación en el primer fin de semana de la edición número 25 de Coachella —celebrada del 10 al 12 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California—, la artista antioqueña se posicionó entre los espectáculos más aclamados del festival.

Según los datos revelados por el portal especializado Global Mega Stardom, el show de ‘La Bichota’ entró al codiciado ranking de los actos más vistos. Las métricas del portal consideraron tanto a los usuarios conectados en vivo como las reproducciones acumuladas durante la semana posterior al evento.

El Top 5 de los shows más reproducidos en Coachella 2026

En una edición que contó con estrellas de la talla de Sabrina Carpenter, el listado global quedó liderado por el regreso del canadiense Justin Bieber:

Justin Bieber: Ocupó el primer lugar con la asombrosa cifra de más de 266 millones de reproducciones.

BINI: El fenómeno del K-pop se quedó con la segunda posición, registrando más de 57 millones de visualizaciones.

Katseye: Alcanzó el tercer lugar con 51 millones de vistas.

Big Bang: Se ubicó en la cuarta casilla con 32 millones de reproducciones.

Karol G: Cerró el prestigioso Top 5 acumulando 31,4 millones de vistas durante la primera semana.

Un hito histórico para la música hispana

El éxito de Karol G no solo se mide en cifras. La colombiana hizo historia pura al convertirse en la primera artista latina en liderar una de las jornadas del emblemático festival.

Con un espectáculo vibrante y un repertorio interpretado íntegramente en español, logró cautivar la atención del público internacional y consolidó el alcance y el poder de la música hispana en los escenarios más importantes del mundo.

Atención al nuevo horario para su presentación de cierre

Para los fanáticos que esperan con ansias su segundo concierto en el festival, la organización ha anunciado un ajuste en la programación para garantizar un desarrollo fluido y evitar los retrasos registrados en la primera fecha.

El show de cierre de Karol G se llevará a cabo el domingo, 19 de abril, en los siguientes horarios:

10:10 p.m. (Hora de California)

12:10 a.m. del lunes, 20 de abril (Hora de Colombia)