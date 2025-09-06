¡Cayó "El Político"! Duro golpe al Clan del Golfo en Támesis tras la muerte de un cabecilla
Foto de cortesía.
Dieron de baja a alias ‘El Político’, cabecilla del Clan del Golfo en Támesis

Resumen: Un duro golpe al Clan del Golfo en Támesis dejó un cabecilla neutralizado y tres capturados. Se incautó material de guerra, incluyendo una granada de fragmentación.

En un duro golpe al Clan del Golfo en Támesis, las autoridades neutralizaron a un cabecilla conocido con el alias ‘El Político’. El hombre era señalado de ser el líder de la zona, responsable de la expansión criminal a través de la manipulación ideológica.

Durante el operativo, el sujeto atacó a los agentes, quienes respondieron con el uso de la fuerza legítima.

La acción, coordinada entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía, también resultó en la captura de otros tres miembros de la estructura criminal, lo que representa un golpe significativo al control territorial en el Suroeste de Antioquia.

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Amadeo’, cabecilla de zona con una década de trayectoria criminal, y alias ‘Guajiro’, cabecilla urbano encargado de homicidios. También fue capturado alias ‘El Peluquero’, escolta de ‘Amadeo’.

Durante el operativo, se incautaron elementos de guerra, que incluyen un revólver, una pistola, municiones, una granada de fragmentación y un radio de comunicación.

