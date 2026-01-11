¡EL PODEROSO A LA CANCHA! El DIM ya tiene fecha y hora para su debut en la Liga 2026

Menú Últimas noticias
    Resumen: El DIM debuta contra Deportivo Pasto el domingo 18 de enero a las 2:00 p. m. Conozca la programación oficial del debut del 'Poderoso' en la Liga BetPlay I-2026

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La espera para la hinchada roja ha terminado. El Deportivo Independiente Medellín iniciará su campaña en la Liga BetPlay I-2026 enfrentando al Deportivo Pasto en condición de visitante. El encuentro, válido por la primera jornada del campeonato, promete ser una prueba de fuego para el proceso del técnico y sus nuevos refuerzos.

    Según la programación detallada de la Dimayor, el partido se disputará de la siguiente manera:

    Rival: Deportivo Pasto.

    Fecha: Domingo 18 de enero de 2026.

    Hora: 2:00 p. m.

    Estadio: Departamental Libertad (Pasto).

    El inicio de un nuevo sueño

    El Medellín llega a este 2026 con la obligación de ser protagonista y buscar la estrella que se le ha escapado en torneos anteriores. El horario de las 2:00 de la tarde en la capital nariñense exigirá al máximo la preparación física del plantel, que buscará traerse los tres puntos de un escenario históricamente difícil para los equipos antioqueños.

    Se espera que para este duelo el DIM pueda contar con sus nuevas incorporaciones, buscando una victoria que llene de confianza a la afición antes de su debut como local en el Atanasio Girardot.

    Lea también: Dimayor publicó TODA la programación de la Liga BetPlay I-2026: hay novedades por las elecciones

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


