Resumen: En la comuna 14 de Medellín, El Poblado, se han llevado a cabo múltiples intervenciones urbanas y ambientales que incluyen la recuperación de más de 847.000 metros cuadrados de espacio público, la modernización de 10.745 luminarias LED y mejoras en la malla vial. Proyectos como el Sendero de las Flores y La 10 x La 10 buscan mejorar la movilidad, seguridad y el paisaje urbano, mientras que murales y actividades comunitarias fomentan la apropiación del espacio público. Además, se desarrollan campañas de sensibilización ciudadana para fortalecer la convivencia y la corresponsabilidad en temas de seguridad.

¡El Poblado se transforma! Más de 847.000 metros cuadrados de espacio público recuperados en la Comuna 14

En la comuna 14 de Medellín, El Poblado, se han desarrollado diversas intervenciones urbanas y ambientales con el objetivo de transformar el territorio en un espacio más habitable y sostenible. Según informó la Alcaldía de Medellín, entre las acciones ejecutadas se destacan la recuperación de más de 847.000 metros cuadrados de espacio público, la modernización de 10.745 luminarias LED y el mejoramiento de la malla vial urbana.

El trabajo se ha centrado en mejorar la infraestructura, los corredores verdes y la movilidad, además de fomentar la apropiación del espacio público. Entre las iniciativas más relevantes se encuentra el proyecto Sendero de las Flores, un corredor ambiental en la quebrada La Presidenta que involucra a corporaciones, barrios y proyectos culturales locales para consolidar un recorrido ecoturístico en la zona.

Otra intervención significativa es La 10 x La 10, que incluyó la repavimentación de 750 metros de vía, la siembra de 520 plantas, la recuperación de 627 metros cuadrados de zonas verdes y la instalación de 118 luminarias LED. Estas acciones buscan mejorar la movilidad, la seguridad y el paisaje urbano de la comuna.

Entre los proyectos de apropiación del espacio público destaca la transformación del muro de la primaria del INEM, en el Parque de El Poblado, que pasó de ser un punto de vandalismo a un mural elaborado por los niños de la comunidad, con más de 300 días sin actos vandálicos.

Esto le podría interesar: Jean Sebastian Hernández desapareció en el barrio Santa Cruz y su familia lo busca

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En el ámbito de limpieza y mantenimiento se desarrollaron 225 intervenciones, que incluyen la recuperación de 847.857 metros cuadrados de espacio público, la limpieza de 377.774 metros cuadrados de zonas verdes, el lavado de 824 sumideros y la recolección de 696 metros cúbicos de residuos sólidos.

En cuanto a movilidad, se realizaron 1.156 intervenciones en la malla vial, con mejoras en más de tres kilómetros de vías urbanas, acompañadas del reemplazo de 10.745 luminarias, lo que incrementa la visibilidad nocturna y la percepción de seguridad en la comuna.

Paralelamente, se llevaron a cabo campañas de sensibilización ciudadana, como “Hay otras formas de ayudar” y “Prevención de trata de personas”, durante tomas nocturnas y actividades comunitarias, con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad en temas de seguridad y convivencia.

Estas acciones muestran un proceso integral de transformación que busca generar un entorno más seguro, incluyente y sostenible para los habitantes de El Poblado.