Resumen: Un juez envió a prisión a un hombre señalado de asesinar a una mujer y a su bebé de 10 meses en el barrio Bosque Popular, en Engativá, Bogotá. Las investigaciones establecieron que, tras el crimen, el sospechoso habría provocado un choque contra un árbol para simular un accidente de tránsito e intentar ocultar lo ocurrido. La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento o alteración de material probatorio.

¡El plan macabro le falló! Cayó hombre que asesinó a madre e hijo y luego simuló un accidente en Bogotá

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de estar involucrado en la muerte de una mujer y su hijo de apenas 10 meses, en un caso ocurrido en diciembre de 2025 en el barrio Bosque Popular, en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá. Según la investigación, el sospechoso habría intentado ocultar el crimen simulando un accidente de tránsito.

Los hechos se remontan a la madrugada del 12 de diciembre de 2025, cuando organismos de emergencia acudieron a atender un vehículo que había terminado sobre un separador vial luego de chocar contra un árbol. Dentro del automóvil fueron encontrados sin vida una mujer y su bebé, mientras que un hombre fue hallado inconsciente.

En un primer momento, el episodio fue reportado como un accidente vial ocurrido en las inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá, en el sector de Bosque Popular. Sin embargo, las indagaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron establecer que el caso no correspondía a un siniestro de tránsito, sino a un presunto doble homicidio.

Las pistas que cambiaron el rumbo de la investigación

Las labores de investigación incluyeron análisis realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), así como estudios forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal. Estos procedimientos permitieron determinar que la mujer presentaba una herida en el cuello causada por un arma cortopunzante, mientras que el menor registraba lesiones que indicarían que fue víctima de una agresión violenta antes de que ocurriera el supuesto accidente.

Durante el proceso investigativo también fueron revisados videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas recuperadas en el interior del vehículo y otras evidencias que permitieron reconstruir lo ocurrido antes del choque.

Esto le podría interesar: Recogieron 90 volquetas de basura durante una jornada de limpieza en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La hipótesis de cómo habría ocurrido el crimen

De acuerdo con los elementos recopilados por las autoridades, el hombre habría pasado primero a recoger a la mujer y posteriormente se habrían dirigido al sector de Villa Luz para recoger al bebé. Según la hipótesis de los investigadores, cuando la madre se percató de que el niño estaba muerto, se produjo una discusión que habría terminado cuando el señalado agresor la atacó con un cuchillo.

La investigación sostiene que, tras lo sucedido, el hombre habría intentado encubrir los hechos. Para ello, presuntamente limpió el vehículo, eliminó algunos elementos que podrían comprometerlo y posteriormente provocó el choque del automóvil contra un árbol con el fin de simular un accidente de tránsito. Además, habría acomodado el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor para aparentar que ella iba manejando el vehículo al momento del impacto.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al procesado los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Aunque el hombre no aceptó los cargos durante la audiencia, un juez de la República decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra la convivencia o constituya un delito, recordando que en Bogotá se encuentra habilitada la Línea de Emergencias 123 para reportar este tipo de situaciones y facilitar las labores investigativas contra el crimen.