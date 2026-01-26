El patinaje antioqueño brilla con siete nominaciones en “La Noche del Orgullo Paisa”

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El deporte antioqueño se prepara para su cita más importante del año con la celebración de “La Noche del Orgullo Paisa”, gala organizada por el gremio de periodistas deportivos Acord Antioquia.

La ceremonia, que tendrá lugar en el Country Club de Ejecutivos, busca exaltar lo mejor de la actividad física en el departamento durante el 2025.

En esta edición, la Liga de Patinaje de Antioquia emerge como una de las grandes protagonistas al recibir un total de siete nominaciones en diversas categorías.

El reconocimiento a la disciplina sobre ruedas es integral, abarcando desde la gestión administrativa hasta el desempeño en pista.

La Liga compite por el título de Mejor Liga Deportiva y su evento bandera, el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones (realizado en Envigado, Guarne y Medellín), figura en la terna de Mejor Certamen Deportivo del Año.

Asimismo, el talento individual se hace presente con las nominaciones de Yoselín Rojo y Juan José Saraza como mejores deportistas distritales, además de Óscar Alejandro Rivera (artístico) en la categoría de entrenador y Camilo Hurtado en el área de juzgamiento.

Este éxito en las nominaciones es el resultado de un proceso estructurado liderado por el presidente de la Liga, Julián Osorno Cardona, y su Comité Ejecutivo.

La gestión ha destacado por fortalecer todas las modalidades del patinaje, impulsando desde las Escuelas de Formación hasta el alto rendimiento.

El acompañamiento del Club Talentos de Antioquia, también nominado a Mejor Club Deportivo, ratifica el compromiso de la entidad con la capacitación, el juzgamiento y la cobertura técnica en toda la región.

La velada, que cuenta con el respaldo fundamental de Indeportes Antioquia, Inder Medellín y ASDEIDEA, premiará un total de 17 categorías.

Entre los nominados destacados en otras áreas se encuentran figuras de la talla de Stefany Cuadrado en ciclismo y Karen Tatiana Palomeque en para-atletismo.

Así las cosas, se asegura una competencia de altísimo nivel donde el patinaje buscará ratificarse como la disciplina más laureada del orgullo regional.

