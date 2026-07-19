¡El paseo terminó a los golpes! Turistas protagonizaron tremendo escándalo en plena vía de San Andrés

Resumen: Lo que debía ser un recorrido turístico por San Andrés terminó en una fuerte pelea entre un grupo de turistas que se movilizaba en una "mulita" alquilada. Según la información conocida, la discusión habría surgido por desacuerdos sobre los turnos para conducir el vehículo durante el paseo. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lo que comenzó como un recorrido turístico por la isla de San Andrés terminó convirtiéndose en una escena de tensión entre un grupo de visitantes que se desplazaba en una «mulita», el tradicional carrito playero que suele ser alquilado por quienes recorren este destino turístico.

El hecho quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde las imágenes muestran el momento en que varios integrantes del grupo protagonizan una fuerte discusión mientras permanecen junto al vehículo utilizado durante el paseo.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el altercado se habría originado por desacuerdos relacionados con los turnos o tiempos previamente establecidos para conducir la «mulita» durante el recorrido por la isla.

La diferencia entre los turistas fue aumentando hasta convertirse en una confrontación que llamó la atención de las personas que se encontraban cerca del lugar y presenciaron la escena.

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En los videos difundidos en redes sociales se observa la discusión entre los involucrados alrededor del carrito playero, mientras otros presentes intentan entender lo que ocurría durante el recorrido turístico.

#VERGONZOSO. Grupo de turistas en San Andrés protagonizó fuerte pelea mientras recorrían el lugar en una "mulita" o carrito playero alquilado. La disputa se habría originado debido a desacuerdos entre ellos sobre los tiempos establecidos para conducir el vehículo durante el tour. pic.twitter.com/2f0LcOrB14 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 19, 2026

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre la intervención de las autoridades frente a lo sucedido.

Las «mulitas» son uno de los medios de transporte más utilizados por los visitantes de San Andrés para recorrer la isla de manera independiente, razón por la que este tipo de vehículos hacen parte de una de las actividades turísticas más populares del archipiélago.

El incidente, que rápidamente se hizo viral en plataformas digitales, generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes comentaron la inesperada situación que interrumpió lo que debía ser una jornada de turismo y recreación en uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano.