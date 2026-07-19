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Resumen: La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), judicializó a dos hombres por presuntos casos de maltrato animal ocurridos en Bogotá y Caquetá, donde se investigan agresiones contra un perro y el abandono de varios animales. Además, un juez de Cundinamarca condenó a 12 meses de prisión a un hombre que provocó graves lesiones a una gata, en un nuevo avance de las acciones judiciales contra este tipo de delitos en el país.

¡Crueldad sin límites! Fiscalía judicializa a dos presuntos agresores de animales y logra una condena

La Fiscalía General de la Nación avanza en tres procesos judiciales relacionados con presuntos casos de maltrato animal ocurridos en Bogotá, Caquetá y Cundinamarca. Dos personas fueron presentadas ante jueces de control de garantías por hechos que habrían puesto en riesgo la vida de varios animales de compañía, mientras que un tercer implicado recibió una condena de prisión tras ser hallado responsable de causar graves lesiones a una gata.

Las actuaciones fueron adelantadas por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), dependencia de la Fiscalía encargada de investigar este tipo de delitos.

Perro habría sido atacado con un machete en Bogotá

Uno de los procesos involucra a Edwin Vargas, a quien la Fiscalía imputó el delito de maltrato animal agravado por un caso ocurrido el 21 de julio de 2021 en el barrio Virrey II, ubicado en la localidad de Usme, en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría agredido con un machete a un perro de raza pitbull llamado Kiuby, ocasionándole heridas en la cabeza.

La imputación se sustentó en los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, los cuales fueron presentados ante un juez de control de garantías dentro del proceso penal.

Investigan abandono de varios perros en Caquetá

En un segundo caso, una fiscal local adscrita a GELMA judicializó a Cristian Cárdenas, señalado del delito de maltrato animal agravado por hechos registrados entre septiembre y octubre de 2023 en Florencia, Caquetá.

Según la Fiscalía, el procesado habría dejado a varios perros abandonados dentro de una vivienda, sin suministrarles alimento, agua ni las condiciones mínimas necesarias para garantizar su bienestar y supervivencia.

Durante una diligencia de inspección realizada el 4 de octubre de 2023, las autoridades encontraron a una perra de raza husky siberiana llamada Milagros, que presentaba un avanzado estado de desnutrición y deshidratación.

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En el mismo inmueble también fue hallado sin vida un perro de raza french poodle llamado Scott, situación que hace parte de los hechos investigados por las autoridades judiciales.

Condena por atacar a una gata en Cundinamarca

La Fiscalía también informó sobre una sentencia condenatoria emitida por un juez penal de conocimiento de Facatativá, en Cundinamarca, contra Gonzalo Garzón.

El hombre fue condenado a 12 meses de prisión tras ser encontrado responsable del delito de maltrato animal por las graves lesiones ocasionadas a una gata mestiza llamada Lucy.

Durante el proceso judicial quedó acreditado que el ataque ocurrió en medio de un acto de intolerancia y que la felina sufrió múltiples heridas de gravedad.

Entre las lesiones documentadas por la investigación se encuentran una fractura de cráneo, la pérdida del globo ocular derecho y afectaciones en órganos vitales, hechos que fueron determinantes para que el juez emitiera la condena.

Fiscalía mantiene acciones contra el maltrato animal

Con estos procesos, la Fiscalía General de la Nación, a través de GELMA, continúa adelantando investigaciones y acciones judiciales frente a hechos que afectan a los animales en distintas regiones del país.

Las autoridades reiteraron que los casos de presunto maltrato animal pueden dar lugar a investigaciones penales cuando existan elementos que evidencien agresiones, abandono o cualquier conducta que comprometa la integridad y la vida de los animales.