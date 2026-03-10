Resumen: Un hombre y una mujer fueron capturados por la Policía en el barrio Ciudad Berna, en el sur de Bogotá, luego de ser sorprendidos con un revólver calibre 38 y munición mientras se movilizaban en una motocicleta. Tras ser presentados ante la Fiscalía, un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡Cayeron en pleno patrullaje! Capturan a pareja con revólver en el sur de Bogotá; uno era reincidente

Un hombre y una mujer fueron enviados a un centro carcelario luego de ser sorprendidos por la Policía de Bogotá mientras se movilizaban con un arma de fuego en el sur de la capital. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Ciudad Berna, ubicado en la localidad de Antonio Nariño.

La captura se produjo durante labores de patrullaje adelantadas por uniformados en esta zona de la ciudad. Según información oficial, los policías observaron a dos personas que se desplazaban en una motocicleta y cuyo comportamiento generó sospechas, por lo que decidieron interceptarlos para realizar una verificación.

Al practicarles el respectivo registro, las autoridades encontraron en su poder un revólver calibre 38 junto con munición compatible con el arma. Tras el hallazgo, ambos fueron capturados en el lugar por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Uno de los detenidos ya tenía antecedentes por el mismo delito

De acuerdo con información entregada por el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía de Antonio Nariño, durante el procedimiento también se logró establecer que uno de los detenidos contaba con antecedentes judiciales.

El oficial señaló que el hombre ya había sido condenado anteriormente por el mismo delito y que en 2015 cumplió una pena de 60 meses de prisión por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. La motocicleta en la que se movilizaban también fue incautada y puesta a disposición de las autoridades competentes.

Esto le podría interesar: ¡El plan macabro le falló! Cayó hombre que asesinó a madre e hijo y luego simuló un accidente en Bogotá

Tras la captura, tanto los dos implicados como el arma y los demás elementos incautados fueron trasladados ante la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso judicial correspondiente.

En el barrio Ciudad Berna en #AntonioNariño, policías interceptaron una motocicleta con dos personas en actitud sospechosa. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Durante el registro les fue hallado un revólver con munición. Lo más insólito, uno ya había pagado 60 meses de prisión por porte ilegal de armas en 2015. pic.twitter.com/eEMZLELI63 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 9, 2026

Posteriormente, un juez de la República decidió imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación por los hechos que se les atribuyen.

Balance de operativos en la localidad

Las autoridades destacaron que este resultado se da en medio de los diferentes planes de control y prevención que se desarrollan en la localidad de Antonio Nariño.

Según cifras entregadas por la Policía de Bogotá, en lo corrido de 2026 se han capturado 115 personas por distintos delitos en esta zona de la ciudad. Además, durante estos operativos se ha logrado la incautación de cuatro armas de fuego.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para apoyar las labores de las autoridades en la lucha contra el crimen.