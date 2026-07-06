Resumen: Shakira se reencontró con su prima Valerie Domínguez durante su concierto en Miami, donde compartieron tiempo en familia y protagonizaron un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Además, las fotografías junto a sus hijos llamaron la atención de los seguidores, quienes destacaron el gran parecido entre Thiago, hijo de Valerie, y Milan, el hijo mayor de la cantante.

¡El parecido sorprendió! Shakira se reencontró con su prima Valerie Domínguez y sus hijos acapararon las miradas

Shakira y Valerie Domínguez volvieron a compartir un momento que enterneció a sus seguidores. La cantante barranquillera aprovechó su paso por Miami para reencontrarse con su prima durante uno de los conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, un encuentro que dejó imágenes familiares, un video viral y varios comentarios en redes sociales por el notable parecido entre los hijos de ambas.

Valerie Domínguez asistió al espectáculo acompañada de su esposo, Juan David Echeverry, y de su hijo Thiago. Además de disfrutar del concierto desde una ubicación privilegiada, la ex Señorita Colombia tuvo acceso al camerino de la artista, donde compartió junto a Shakira y sus hijos, Milan y Sasha.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió precisamente detrás del escenario. Thiago posó junto a Milan y Sasha para varias fotografías familiares, imágenes que rápidamente despertaron comentarios entre los seguidores de ambas barranquilleras, quienes resaltaron el parecido físico entre el hijo de Valerie y el primogénito de la cantante.

Un video junto a Shakira se volvió viral

El reencuentro también quedó registrado en un video publicado por Valerie Domínguez en sus redes sociales. En el clip, grabado aparentemente en el backstage antes del concierto del 1 de julio en Miami, las dos primas recrean una de las tendencias más populares de TikTok e Instagram.

La publicación rápidamente comenzó a acumular miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios aseguraron que Valerie «ganó el trend», mientras otros aprovecharon para recordar que, aunque no todos lo saben, las dos famosas son familiares.

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Valerie también acompañó a Shakira sobre el escenario

Además del encuentro tras bambalinas, Valerie hizo parte de una de las dinámicas del espectáculo. La presentadora integró el grupo de invitados que acompaña a Shakira durante la caminata inicial del concierto, en la que varias personas recorren el escenario junto a la artista utilizando gafas oscuras y chaquetas brillantes antes del inicio del show.

El parentesco que muchos desconocen

Aunque tanto Shakira como Valerie Domínguez nacieron en Barranquilla y comparten ascendencia libanesa, todavía hay quienes desconocen que también son primas.

Ese vínculo familiar fue explicado por la propia Valerie durante una entrevista concedida a Pulzo en 2019. Según relató, William Mebarak, padre de Shakira, es tío de su papá, razón por la cual ambas pertenecen a la misma familia.

El parentesco incluso se extiende a otras figuras reconocidas del país. La ex Señorita Colombia Adriana Tarud también hace parte del mismo núcleo familiar.

El reciente encuentro en Miami volvió a poner en evidencia la buena relación entre las dos barranquilleras, quienes aprovecharon el concierto para compartir tiempo en familia y protagonizar uno de los videos más comentados por los seguidores de la artista en los últimos días.