Resumen: Las primeras imágenes filtradas de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce dejaron al descubierto varios detalles de la exclusiva celebración, desde la transformación del recinto y la decoración hasta los invitados especiales, el intercambio de votos y el ambiente de una ceremonia que se realizó bajo estrictas medidas de privacidad.

¡De cuento de hadas! Filtran las primeras imágenes de la exclusiva boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce protagonizaron una de las celebraciones más comentadas del año. Aunque su matrimonio estuvo rodeado de estrictas medidas de privacidad, en las últimas horas comenzaron a circular las primeras fotografías del interior del evento, permitiendo conocer algunos de los detalles de la ceremonia.

Las imágenes, publicadas de manera exclusiva por Daily Mail, muestran cómo el recinto fue completamente transformado para la ocasión, con una propuesta decorativa inspirada en un ambiente natural que cambió por completo la apariencia habitual del escenario.

Un escenario completamente transformado

Uno de los espacios que más llamó la atención fue el pasillo principal, decorado con fotografías que repasaban distintos momentos de la historia de amor de la pareja, desde el inicio de su relación hasta el compromiso. Además, en varios puntos del lugar se instaló un monograma con las iniciales «T&T».

Las imágenes también dejan ver que la tradicional arena fue convertida en un jardín con árboles ornamentales, abundantes arreglos florales y cortinas en tonos verdes que sirvieron de fondo para el intercambio de votos.

La recepción tuvo una ambientación diferente, con sillones, mesas para compartir entre los invitados, sillas de diferentes colores y espacios de entretenimiento, entre ellos varios juegos de arcade.

El montaje coincide con la descripción que previamente había compartido Adam Aron en una publicación que posteriormente eliminó de sus redes sociales. Según explicó, el recinto fue convertido en un gran jardín con una decoración predominante en tonos durazno y blanco.

Exclusive footage has offered the first look inside Taylor Swift and Travis Kelce's closely guarded New York City wedding, revealing how Madison Square Garden was transformed into an elaborate fairytale venue for one of the most talked-about celebrity events of the year. New… pic.twitter.com/5AsdcCU3c9 — BPI News (@BPINewsOrg) July 6, 2026

Una ceremonia con invitados muy especiales

De acuerdo con la información publicada por CNN, uno de los momentos más emotivos fue el intercambio de votos, escritos por los propios novios. Personas que asistieron al evento aseguraron que los mensajes combinaron momentos de emoción con algunas notas de humor.

La pareja también rompió con algunas tradiciones. En lugar de elegir damas de honor y padrinos convencionales, ambos decidieron que sus hermanos asumieran esos papeles. Austin Swift acompañó a la cantante, mientras que Jason Kelce hizo lo propio con el jugador de fútbol americano.

El actor Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia y, durante la recepción, los invitados disfrutaron de una presentación especial de Stevie Nicks.

El cierre de la celebración

Al finalizar la fiesta, las pantallas del recinto proyectaron el mensaje «JusT&T Married», un juego de palabras construido con las iniciales de los recién casados.

Al mismo tiempo, el Empire State Building fue iluminado de color azul como homenaje a la pareja, inspirado en la tradición nupcial conocida como «something blue» («algo azul»).

El Empire State Building se iluminó de azul para celebrar la boda de @taylorswift13 y Travis Kelce, en un homenaje inspirado en la tradición nupcial de “her something blue”.💙🏙️ El emblemático edificio de Nueva York confirmó el gesto a través de sus canales oficiales. pic.twitter.com/XUCcpml7Kh — Radio El Salvador 🇸🇻 (@rsv969) July 5, 2026

Pese a las estrictas medidas de seguridad y a las restricciones para el uso de teléfonos móviles, algunas fotografías del interior del evento terminaron filtrándose y rápidamente comenzaron a circular en internet.

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Antes de la ceremonia principal, familiares y amigos cercanos participaron en una cena de ensayo organizada como parte de las actividades previas al matrimonio.

🚨💍| Update! New photos inside Taylor Swift & Travis Kelce’s Wedding at Madison Square Garden in New York City! #taylorswift #Taywedding #traviskelce pic.twitter.com/6bw9pJEKxf — POPSOURCES & NEWS🚨 (@POPSOURCES12) July 4, 2026

El vestido y la historia detrás de la pareja

Para la ocasión, Taylor Swift vistió un diseño de alta costura creado por Jonathan Anderson para Dior, acompañado de joyas de Cartier y zapatos de Christian Louboutin. Travis Kelce lució un traje confeccionado a medida por Dior, siguiendo una propuesta estética coordinada con la de la cantante.

La historia de la pareja comenzó en 2023, cuando el jugador de los Kansas City Chiefs contó públicamente que había intentado entregarle a la artista una pulsera de la amistad con su número telefónico durante un concierto de The Eras Tour.

Desde entonces, la relación se convirtió en una de las más seguidas del mundo del entretenimiento y el deporte. En agosto de 2025 anunciaron su compromiso, tras una propuesta realizada en la casa de Kelce, y casi un año después sellaron su historia con una ceremonia privada que terminó captando la atención internacional tras la difusión de las primeras imágenes del evento.