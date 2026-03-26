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Resumen: “El Parche Medellín” es la nueva plataforma de la Alcaldía con planes, actividades y apoyo en salud mental para aprovechar el tiempo libre.

Medellín le apuesta al bienestar con ‘El Parche’, su nueva plataforma digital

La Alcaldía de Medellín sorprendió a los ciudadanos con el lanzamiento de El Parche Medellín, una plataforma digital que promete acabar con el aburrimiento y convertir el tiempo libre en una oportunidad para el bienestar y la salud mental.

La estrategia nace como respuesta a una realidad que muchos viven en silencio: los momentos sin plan pueden transformarse en soledad, ansiedad o desconexión. Por eso, El Parche Medellín llega como una alternativa gratuita, cercana y accesible para quienes no saben qué hacer en sus ratos libres.

A través de este espacio virtual, las personas podrán encontrar una amplia oferta de contenidos como películas, libros digitales, clases virtuales, videos educativos y herramientas enfocadas en el cuidado emocional. Además, incluye rutas de atención como Salvavidas y la Línea Amiga, pensadas para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Pero la apuesta va más allá de lo digital. El Parche Medellín también busca generar encuentros reales mediante activaciones en territorio, donde los ciudadanos podrán compartir, participar en actividades y fortalecer la conexión social.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, hizo un llamado especial en el marco de la temporada de descanso: “Hay días que pueden ser difíciles. Está bien sentirse abrumado, pero no estás solo. Creamos El Parche para que siempre tengas algo que hacer, ya sea desde casa o saliendo a conocer gente. Aquí hay opciones para todos”, expresó.

Además, recordó que la ciudadanía puede acceder a apoyo inmediato a través de la línea 444 44 48, disponible las 24 horas con profesionales en salud mental.

Con esta iniciativa, la alcaldía refuerza su compromiso con el bienestar emocional, promoviendo espacios gratuitos que permitan a los ciudadanos aprovechar mejor su tiempo libre, reducir el aislamiento y fortalecer la salud mental.

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