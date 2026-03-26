Revelan cartel con 20 señalados de promover bloqueos en el Bajo Cauca

Resumen: Autoridades de Antioquia revelaron un cartel con 20 personas señaladas de promover bloqueos en el Bajo Cauca durante el paro minero. Ofrecen recompensa por información.

La Gobernación de Antioquia publicó un cartel con los rostros de 20 personas que serían responsables de generar bloqueos en las principales vías del Bajo Cauca antioqueño, en medio del paro minero que ya completa 11 días en esta subregión.

Según las autoridades, estas personas estarían incitando a alteraciones del orden público en sectores como Campo Alegre, El Coliseo, el municipio de El Bagre y el corregimiento de Jardín.

Las autoridades aseguran que los señalados promueven el bloqueo total de las vías, afectando la movilidad y el desarrollo de actividades económicas.

El cartel hace un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita ubicar a estas personas, quienes podrían responder por delitos como obstrucción de vías públicas que afectan el orden público.

Bloqueos recientes

En las últimas horas se registraron tres bloqueos y una concentración con la participación de cerca de 600 personas en distintos puntos del territorio.

Uno de los cierres viales se presentó en el eje Caucasia – Cáceres, específicamente en el sector Guarumo, donde unas 200 personas atravesaron troncos y ramas para impedir el paso.

Otro bloqueo se reportó en la vía que comunica a Cáceres con el corregimiento Jardín de Tamaná, en el sector El Puerto, donde alrededor de 60 manifestantes quemaron llantas y obstaculizaron la carretera.

Además, en la glorieta del municipio de Zaragoza se registraron tres puntos de bloqueo con la participación de unas 150 personas, afectando las salidas hacia Segovia y Caucasia. En este punto intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

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La concentración más numerosa se llevó a cabo en Caucasia, en el coliseo Luciana Cadavid, donde se reunieron cerca de 200 personas.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reiteró que el Gobierno protege la protesta social, pero no tolera actos violentos ni bloqueos que afecten el orden público.

El funcionario anunció que se ofrece una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de estos hechos e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar pruebas.

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