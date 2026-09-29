Resumen: El robo de la mascota se registró la noche del pasado 21 de septiembre en la localidad de Suba, cuando dos delincuentes que se movilizaban a bordo de una motocicleta se llevaron al animal

Sano y salvo: Policía de Bogotá logra el regreso a casa de «Pato», el perrito hurtado en Suba

Minuto30.com .- La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó una excelente noticia para la comunidad al reportar el exitoso regreso a su hogar de ‘Pato’, un perro de raza pomerania que había sido robado días atrás en el noroccidente de la capital.

El robo de la mascota se registró la noche del pasado 21 de septiembre en la localidad de Suba, cuando dos delincuentes que se movilizaban a bordo de una motocicleta se llevaron al animal, generando gran consternación en el sector.

Al parecer el hurto se generó cuando no lograron quitarle los celulares a los dueños del perrito.

Tras el despliegue institucional, las autoridades confirmaron que el canino regresó a su casa en óptimas condiciones. La Policía destacó el acompañamiento permanente brindado a los dueños, reafirmando su compromiso bajo la premisa de que «cada vida importa».

Investigación activa

Pese a la exitosa recuperación de ‘Pato’, la fuerza pública fue enfática en aclarar que el caso no está cerrado. Las labores de inteligencia y seguimiento continúan su curso para lograr la plena identificación, ubicación y captura de los responsables del hurto.

Con este resultado, las autoridades reiteran su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de los animales de compañía, instando a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo que altere la tranquilidad en la ciudad.