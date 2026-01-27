Resumen: Un hombre fue capturado en el barrio Santa Cruz, Medellín, por el presunto abuso de su hijastra de 15 años. El sujeto aprovechó que estaba al cuidado de la menor.

Cayó sujeto en Santa Cruz señalado de abusar de su hijastra de 15 años mientras la cuidaba

En una contundente respuesta de las autoridades contra los delitos que vulneran la integridad de los menores, la Policía Nacional capturó en las últimas horas a un hombre de 42 años en Medellín.

El sujeto es investigado como el presunto responsable de un abuso cometido contra su hijastra, una adolescente de 15 años, en una vivienda del barrio Santa Cruz.

La detención se materializó mediante una orden judicial tras un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de Medellín.

De acuerdo con el expediente del caso, el implicado sostenía una relación sentimental de tres años con la madre de la menor y gozaba de la confianza del núcleo familiar. Sin embargo, las investigaciones señalan que, aprovechando un momento en el que quedó al cuidado de la joven, el hombre presuntamente cometió el abuso mediante tocamientos en las partes íntimas de la víctima.

Lea también: ¡Fin a la tensión en Necoclí! Logran acuerdo para entregar la Hacienda Virgen del Cobre a víctimas del conflicto

Tras la denuncia y la recolección de pruebas físicas y testimoniales, un juez de control de garantías avaló su captura para que responda por el delito de acto sexual violento.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, donde se avanza en la etapa de judicialización para determinar la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Desde la Alcaldía de Medellín se resaltó que este operativo hace parte de la estrategia integral para blindar los entornos familiares, donde lamentablemente ocurren gran parte de las agresiones contra niños y adolescentes.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que sigan utilizando las rutas de atención y denuncien cualquier sospecha de maltrato o conducta inapropiada contra menores de edad.

Más noticias de Medellín