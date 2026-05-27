El océano llega a Medellín: Los Molinos la rompió con Manifiesto Megalodón, el parche que todos deben ver

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Resumen: Hasta el 5 de julio de 2026, el Centro Comercial Los Molinos en Medellín acoge "Manifiesto Megalodón, tiburones colombianos", una experiencia inmersiva que entrelaza arte, ciencia y tecnología para promover la conservación de los océanos. Creada por la galardonada artista Astrid Galán Sepúlveda con el respaldo del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y la Universidad de los Andes, la muestra exhibe más de 23 esculturas monumentales —destacando un colosal Megalodón de 10 metros— acompañadas de hologramas, entornos interactivos y recursos educativos. Más allá de su atractivo visual, esta iniciativa busca transformar nuestra percepción sobre los tiburones, destacándolos como guardianes vitales del ecosistema marino e invitando a los visitantes a firmar un compromiso colectivo por la biodiversidad del planeta.

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Con el objetivo de transformar la percepción ciudadana sobre los ecosistemas marinos, el Centro Comercial Los Molinos ha inaugurado la imponente exposición «Manifiesto Megalodón, tiburones colombianos». Desde el 30 de abril hasta el 5 de julio de 2026, los medellinenses podrán sumergirse en una experiencia inmersiva que entrelaza arte, ciencia y tecnología en defensa de la biodiversidad acuática.

La muestra llega a la capital antioqueña tras un exitoso recorrido por escenarios académicos de Bogotá y Cartagena, además de una destacada participación en el marco de la COP16 en Cali, donde captó la atención de la comunidad internacional por su contundente mensaje de conservación.

Un viaje a las profundidades: Arte, tecnología e historia evolutiva

Diseñada para recorrer la historia de una especie que ha habitado la Tierra por más de 400 millones de años, la exposición ocupa 674 metros cuadrados y reúne más de 23 esculturas monumentales. Los visitantes podrán observar representaciones a gran escala del tiburón blanco, el tiburón martillo, el tiburón ballena, el tiburón duende y el tiburón linterna enano.

La indiscutible protagonista del recorrido es una impresionante representación escultórica de aproximadamente 10 metros de longitud del Megalodón, el depredador marino prehistórico. El acceso a la muestra inicia precisamente a través de un portal simbólico inspirado en la mandíbula fósil de esta colosal especie.

Para enriquecer el aprendizaje, la exhibición cuenta con un despliegue tecnológico que incluye:

Hologramas y proyecciones submarinas.

Sensores interactivos.

Escenografía detallada con corales y anémonas fluorescentes.

Infografías educativas que detallan el rol vital de los tiburones en el equilibrio oceánico.

Arte con respaldo científico y un compromiso colectivo

«Manifiesto Megalodón» no es solo una exhibición visual; es el resultado de una rigurosa investigación conjunta entre el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, la Universidad de los Andes y la reconocida artista colombiana Astrid Galán Sepúlveda. Por su invaluable aporte a la cultura y a la conciencia ambiental, el Senado de la República condecoró a Galán en marzo de 2026 con la Orden de la Democracia en el grado de Gran Caballero.

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«Manifiesto Megalodón, tiburones colombianos es un llamado a la vida y a la conciencia ambiental. A través de estas esculturas queremos recordar que los tiburones son guardianes del océano y que protegerlos es proteger el equilibrio del planeta», señala Astrid Galán Sepúlveda.

La experiencia culmina de forma interactiva: el público está invitado a dejar su firma sobre una de las esculturas como un acto simbólico de compromiso con la protección del mar.

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Por su parte, Clara Heredia, gerente del Centro Comercial Los Molinos, destacó la relevancia de este tipo de espacios para la ciudad:

«En el marco de la celebración de nuestros 20 años, en Los Molinos continuamos fortaleciendo nuestra apuesta por ofrecer experiencias que conecten a la comunidad con el arte… demostrando que los centros comerciales también pueden ser escenarios de aprendizaje, encuentro y diálogo».

Información práctica para los visitantes

Lugar: Plaza Bosque, cuarto nivel del Centro Comercial Los Molinos, Medellín.

Fechas: Del 30 de abril al 5 de julio de 2026.

Horarios: * Lunes a viernes: de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados, domingos y festivos: de 12:00 m. a 8:00 p.m.

(El último recorrido ingresa a las 7:40 p.m.)

Boletería: Entradas disponibles desde $20.000.

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