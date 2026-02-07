Resumen: La Policía Nacional capturó en plena vía pública del sector de San Pablo, en la localidad de Bosa, a un hombre de 25 años que tenía una orden de captura vigente por homicidio. Según las investigaciones, estaría vinculado con un hecho ocurrido el 23 de junio de 2025 en Bosa Centro, donde la víctima murió tras un ataque con un arma cortopunzante tipo destornillador. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía.

Capturan en Bosa a hombre requerido por homicidio: habría atacado a la víctima con un destornillador

La Policía Nacional capturó en las últimas horas, en la localidad de Bosa (suroccidente de Bogotá), a un hombre de 25 años que era buscado por la justicia por su presunta participación en un homicidio agravado ocurrido en junio de 2025.

El procedimiento se llevó a cabo en plena vía pública, en el sector de San Pablo, durante labores de registro y control de antecedentes adelantadas por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. En el marco de estas actividades se encontró que el hombre tenía una orden de captura vigente por hechos violentos que ya estaban siendo objeto de investigación judicial.

Esto le podría interesar: ¡Tragedia escolar! Un estudiante de 15 años murió tras brutal riña frente a su colegio en Bogotá

De acuerdo con las indagaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el capturado estaría vinculado con un suceso ocurrido el 23 de junio de 2025 en el sector de Bosa Centro, donde presuntamente atacó a otra persona con un arma cortopunzante, al parecer un destornillador, causándole la muerte.

Creyó pasar desapercibido, pero el control lo alcanzó en plena vía pública. Durante una verificación de antecedentes en Bosa, la @policiabogota confirmó que tenía una orden de captura vigente por homicidio agravado. El hombre, de 25 años, estaría vinculado a un hecho ocurrido en… pic.twitter.com/eJZhyjSifv Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 7, 2026

Tras ser identificado por las autoridades en el sistema institucional y corroborarse la orden de captura, el sujeto fue detenido de inmediato y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que define su situación jurídica y continuará con las diligencias judiciales correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reiteraron el llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier hecho que ponga en riesgo la convivencia y la tranquilidad, a través de la línea de emergencia 123, como parte de las estrategias para fortalecer la vigilancia y la atención oportuna de delitos en la capital.