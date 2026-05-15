Resumen: Ideam alertó que el fenómeno de El Niño podría ser más fuerte, prolongado y afectar varias regiones.

¡Se viene un calor intenso! Ideam advierte que fenómeno de El Niño pegaría más fuerte y por más tiempo en Colombia

El fenómeno de El Niño podría sentirse con mayor intensidad en Colombia durante los próximos meses, según la más reciente advertencia entregada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entidad que alertó sobre un aumento significativo en las probabilidades de que el país enfrente una temporada seca más prolongada y extrema de lo inicialmente previsto.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, explicó que los modelos climáticos internacionales muestran un incremento acelerado en la probabilidad de consolidación del fenómeno climático.

De acuerdo con las proyecciones, la posibilidad de que se configure durante el trimestre mayo-junio-julio pasó del 62% al 82%, mientras que hacia finales de 2026 podría acercarse al 96%.

La funcionaria aseguró que ya fue descartado un escenario moderado y advirtió que el fenómeno de El Niño podría extenderse entre ocho y 14 meses, o incluso más, debido a las alteraciones derivadas de la crisis climática global.

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Aunque aclaró que el fenómeno no significa la desaparición total de las lluvias, sí implica precipitaciones por debajo de los niveles normales y un aumento considerable de las temperaturas en varias regiones del país.

Las zonas Caribe, Andina y Pacífica serían las más afectadas, mientras que en la Amazonía y la Orinoquía el impacto sería menor.

El Ideam también informó que algunas ciudades ya registran temperaturas históricas. Entre ellas aparecen Valledupar, con 38,4 °C; Santa Marta, con 37,2 °C; y San Andrés, donde incluso se superaron récords máximos.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado urgente a adoptar medidas de ahorro de agua y energía para evitar escenarios críticos como racionamientos o emergencias asociadas a incendios forestales y sequías.

Además, insistieron en que la ciudadanía consulte únicamente información oficial y evite difundir cadenas o mensajes alarmistas.

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