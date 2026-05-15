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    Tremendo choque contra la caseta del peaje en el Túnel de Oriente dejó un muerto y dos heridos

    Un joven de 20 años murió tras un aparatoso accidente en el Túnel de Oriente. El vehículo terminó destruyendo una caseta del peaje.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tremendo choque contra la caseta del peaje en el Túnel de Oriente dejó un muerto y dos heridos
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Tremendo choque contra la caseta del peaje en el Túnel de Oriente dejó un muerto y dos heridos

    Resumen: Un choque en el Túnel de Oriente dejó un muerto y dos heridos en el peaje de Sajonia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este viernes 15 de mayo en el Túnel de Oriente dejó una persona muerta y dos más lesionadas, además de daños materiales.

    El siniestro ocurrió hacia la 1:42 a.m. en el peaje de Sajonia, cuando una camioneta que se movilizaba por el Túnel de Oriente, en sentido Medellín-Rionegro, perdió el control y terminó impactando violentamente contra la caseta.

    Producto del choque, el conductor del vehículo, identificado como Miguel, de 20 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial en Rionegro. Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

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    Además de la víctima fatal, el accidente dejó heridos a dos trabajadores del peaje, un vigilante y a un operario, quienes presentaron lesiones leves y recibieron atención médica en centro asistencial.

    Debido a la emergencia, el Túnel de Oriente permaneció cerrado totalmente durante cerca de dos horas mientras organismos de socorro, autoridades de tránsito y personal judicial realizaban las labores de atención, inspección y retiro del vehículo involucrado.

    La concesión vial informó que posteriormente fue habilitado el paso en sentido Medellín-Rionegro y sobre las 4:44 de la mañana se normalizó completamente la movilidad en ambos sentidos del corredor vial.

    Aunque el peaje de Sajonia continúa operando con normalidad, las autoridades señalaron que la caseta impactada permanece fuera de servicio mientras avanzan las reparaciones de la estructura afectada.

    Las autoridades investigan las causas que habrían provocado el accidente en el Túnel de Oriente y no descartan factores relacionados con exceso de velocidad o pérdida de control del automotor.

    Tremendo choque contra la caseta del peaje en el Túnel de Oriente dejó un muerto y dos heridos

    Foto sacada de redes sociales.

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