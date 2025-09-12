Bad Bunny no incluirá a EE. UU. en su gira por temor a operativos migratorios: “Podían llevarse gente”

Resumen: Bad Bunny reveló que dejó fuera a Estados Unidos de su nueva gira para evitar que sus conciertos pudieran convertirse en escenario de redadas migratorias. El artista expresó su preocupación por el aumento de detenciones de inmigrantes durante el actual gobierno y dijo que su prioridad es la seguridad de los fanáticos, especialmente de las comunidades latinas que podrían verse afectadas.

El ícono de la música urbana Bad Bunny sorprendió al anunciar que su tour mundial ‘Debí tirar más fotos’ no incluirá presentaciones en Estados Unidos. En una entrevista concedida a la revista británica i-D, el artista puertorriqueño explicó que su decisión responde a la preocupación por posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en eventos con gran presencia de público latino.

“Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna fue por odio”, aclaró Bad Bunny, quien finaliza este domingo una exitosa residencia de 30 conciertos en San Juan, Puerto Rico. El artista destacó que el riesgo de operativos migratorios en las afueras de los recintos era un tema que su equipo evaluó con seriedad. “Es algo de lo que hemos hablado y que nos preocupaba mucho”, puntualizó.

La gira, que comenzará en noviembre de 2025 y se extenderá hasta julio de 2026, recorrerá América Latina, Europa y Australia. El intérprete invitó a sus seguidores estadounidenses a viajar a Puerto Rico o a otros países donde ofrecerá conciertos. “Los estadounidenses podían venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían venir aquí, o a cualquier otra parte del mundo”, comentó.

El contexto migratorio en EE. UU. respalda su inquietud. Según datos oficiales analizados por la agencia AFP, las detenciones de inmigrantes por parte de ICE llegaron a 60.254 en junio de 2025, un récord en comparación con las 40.500 de enero, antes del regreso de Donald Trump a la presidencia.

Bad Bunny, quien en junio ya había compartido en redes sociales un video criticando una intervención de ICE en la Puerto Rico, insistió en que su decisión no obedece a rencores, sino a la protección de su público. “Podían llevarse gente”, advirtió, subrayando que no quiere que sus conciertos se conviertan en escenario de detenciones.