Resumen: Tras la coronación de España en el Mundial de 2026, la atención del fútbol ya está puesta en la Copa del Mundo de 2030. El torneo se disputará entre España, Portugal y Marruecos como principales anfitriones, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno para conmemorar el centenario del primer Mundial. Además, la FIFA mantiene en estudio la posibilidad de ampliar la competencia a 64 selecciones.

¡El Mundial 2030 romperá todos los esquemas! Conozca las sedes y fechas del torneo

Con la consagración de España como campeona del Mundial de 2026, el fútbol internacional ya comienza a centrar su atención en la próxima Copa del Mundo. La edición de 2030 no solo marcará el regreso del torneo cuatro años después, sino que será una celebración especial al cumplirse un siglo desde la disputa del primer campeonato mundial organizado por la FIFA.

A diferencia de otras ediciones, el torneo tendrá una organización sin precedentes, ya que se desarrollará en varios países y en dos continentes, una decisión que busca combinar el presente del fútbol con un homenaje a sus orígenes.

España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones

La FIFA confirmó que España, Portugal y Marruecos albergarán la mayor parte de los partidos del Mundial de 2030, convirtiéndose en los países encargados de organizar la edición conmemorativa del centenario.

La competencia está prevista para disputarse entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030, fechas que hacen parte del calendario proyectado por el máximo organismo del fútbol y que, hasta el momento, se mantienen como las previstas para el desarrollo del certamen.

Con este modelo organizativo, la Copa del Mundo volverá a tener sedes compartidas, aunque con una característica que nunca antes había tenido el torneo: la participación simultánea de países pertenecientes a Europa, África y Sudamérica.

Sudamérica también será protagonista del centenario

Como parte de la conmemoración de los 100 años del primer Mundial, la FIFA determinó que Argentina, Uruguay y Paraguay también harán parte de la organización.

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Cada uno de estos países recibirá un partido del torneo, una decisión adoptada para rendir homenaje al campeonato inaugural de 1930.

Uruguay tendrá un papel especialmente simbólico por haber sido la primera sede y el primer campeón de la historia de la Copa del Mundo. Además, se espera que el histórico estadio Centenario sea el escenario del partido inaugural, aunque este aspecto aún está pendiente de confirmación oficial por parte de la FIFA.

Argentina también fue incluida por haber disputado la primera final mundialista, mientras que Paraguay fue elegido debido a que allí se encuentra la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Con esta distribución, el Mundial de 2030 se convertirá en el primero que se jugará en seis países y dos continentes, una característica inédita desde la creación del torneo.

La FIFA aún debe definir un cambio importante

Aunque las sedes ya fueron anunciadas, todavía existe un aspecto que permanece abierto: la cantidad de selecciones participantes.

Después de que el Mundial de 2026 se disputara por primera vez con 48 equipos, la FIFA estudia una propuesta para ampliar nuevamente el campeonato.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien planteó que la edición del centenario pueda reunir a 64 selecciones, duplicando prácticamente el número de participantes que tuvo el torneo hasta Qatar 2022.

Hasta el momento, el máximo organismo del fútbol mundial no ha tomado una decisión definitiva sobre esa posibilidad, por lo que el formato oficial del Mundial de 2030 continúa pendiente de confirmación.

Mientras se define ese aspecto, el próximo campeonato ya promete convertirse en uno de los más recordados de la historia por su carácter conmemorativo, su organización multinacional y el homenaje que rendirá al lugar donde comenzó la máxima competencia del fútbol hace cien años.