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    España, campéon del Mundial de fútbol 2026: dejó a Argentina «viendo un chispero»

    El capitán Lionel Messi estuvo prácticamente invisible durante el desarrollo del compromiso

    Publicado por: SoloDuque

    gol de españa
    Foto tomada de Redes Sociales. Crédito a quien correponda
    España, campéon del Mundial de fútbol 2026: dejó a Argentina «viendo un chispero»

    Resumen: Desde el pitazo inicial, el planteamiento de ambos equipos dibujó un monólogo. España saltó al campo con un juego espectacular, dinámico y asfixiante, generando una avalancha de opciones de gol.

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    Minuto30.com .- El planeta fútbol tiene un nuevo rey. En una final de alta tensión y contrastes futbolísticos absolutos, la Selección de España se coronó campeona del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Argentina en la prórroga. El partido definitivo, disputado este domingo 19 de julio en Norteamérica, dejó en evidencia la superioridad de la ‘Roja’ frente a una escuadra albiceleste que no encontró su rumbo y terminó deslucida, frustrada y con diez hombres en la cancha.

    El torneo conjunto entre México, Canadá y Estados Unidos cerró con un broche de oro que premia al fútbol ofensivo y deja una profunda amargura en el seleccionado sudamericano.

    ¿Cómo fue el dominio de España y el milagro del ‘Dibu’ Martínez?

    Desde el pitazo inicial, el planteamiento de ambos equipos dibujó un monólogo. España saltó al campo con un juego espectacular, dinámico y asfixiante, generando una avalancha de opciones de gol.

    Si el partido no se resolvió en los primeros 90 minutos fue por la monumental e histórica actuación de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El guardameta argentino se convirtió en una muralla humana, atajando más de 10 tiros directos a puerta y sosteniendo milagrosamente el cero para una Argentina que se vio superada en todas las líneas y apeló, por momentos, a un juego excesivamente cortado y friccionado.

    ¿En qué minuto llegó el gol del título de Ferran Torres?

    La resistencia argentina finalmente se quebró en el tiempo extra. Al minuto 106, justo en el arranque del segundo tiempo suplementario, la justicia llegó al marcador.

    Tras una jugada colectiva que rompió el bloque defensivo rival, Ferran Torres definió con frialdad para batir al ‘Dibu’ Martínez. El gol desató la locura en el banquillo español y dejó pálido al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que ya no tuvo capacidad de reacción física ni futbolística para buscar el empate.

    ¿Qué pasó con Lionel Messi y la expulsión de Enzo Fernández?

    La otra cara de la moneda fue la decepcionante presentación de las grandes figuras argentinas. Enzo Fernández terminó de sepultar las opciones de su país al ver la tarjeta roja tras acumular una doble amonestación por el juego brusco con el que Argentina intentó frenar el mediocampo ibérico.

    Por su parte, el capitán Lionel Messi estuvo prácticamente invisible durante el desarrollo del compromiso. Completamente aislado debido al cansancio y desgaste de los partidos jugados, al astro argentino solo se le vio activo en algunos tramos de los últimos minutos de los 120 disputados, una presencia insuficiente para cambiar el destino de una final que consagra a una generación dorada del fútbol español.

    Inglaterra, el tercer del Mundial 2026

    El sábado 18 de julio se jugó el tercer y cuarto puesto entre Inglaterra y Fancia; un vibrante partido con 10 goles que dejó a los ingleses con el tercer lugar.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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