Resumen: Alias El Montañero, exguerrillero del EPL, jefe de la estructura El Mesa y sindicado de homicidio, es uno de los 23 cabecillas beneficiados con la suspensión de órdenes de captura en Medellín. El alcalde Gutiérrez lo señaló como el caso más grave de toda la lista.

Exguerrillero, asesino y narco internacional: el perfil de alias El Montañero, principal beneficiado de la suspensión de órdenes de captura de cabecillas

De todos los nombres que aparecen en la resolución con la que la Fiscalía suspendió las órdenes de captura a 23 cabecillas del Valle de Aburrá, hay uno que genera especial alarma entre las autoridades y que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decidió señalar con nombre propio: Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido como alias El Montañero, jefe máximo de la estructura criminal ‘El Mesa’ y, según la inteligencia, uno de los capos con mayor expansión territorial y conexiones internacionales del país.

El Montañero no es un delincuente común

Su historia arranca en las filas del Ejército Popular de Liberación (EPL) grupo guerrillero del que se desvinculó para fundar ‘El Mesa’, una organización que con los años dejó de ser un problema exclusivo de Medellín para convertirse en una red con presencia en varios municipios de Antioquia, en Caldas, Cundinamarca, Bogotá, Cartagena y Tunja.

Además, inteligencia señala que este sujeto mantiene vínculos activos con el ELN, con los frentes 36 y 18 del Estado Mayor Central de las FARC, y que habría establecido contactos con el Tren de Aragua para el tráfico de armas y drogas con fines de exportación hacia Europa.

Acumula cuatro capturas desde 1998

Para evadir a las autoridades, este hombre ha cambiado de identidad al menos tres veces. Nació como Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, luego adoptó el nombre de Juan Camilo Hernández Berrío, y actualmente figura como Gustavo Adolfo Pérez Peña, la identidad bajo la cual fue capturado por última vez en 2019, en el marco de la administración de Gutiérrez, por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público.

Durante esa última reclusión, que se extendió hasta marzo de 2024, El Montañero quedó salpicado en un episodio grave ocurrido en la cárcel de alta seguridad de Cómbita, Boyacá: el asesinato de Alejandro, alias ‘Titi’, cabecilla de la estructura rival ‘Pachelly’, quien fue apuñalado por otro interno en medio de la reactivación del conflicto entre estas organizaciones.

Las investigaciones del grupo anticrimen de la Dijin reunieron elementos suficientes para vincular al capo con ese homicidio, y en 2025 se logró emitir una nueva orden de captura en su contra por ese delito. Una orden que hoy está suspendida.

Cabe recordar que Pérez Peña, figuraba como vocero principal de la mesa de paz urbana. Sin embargo, cuando quedó libre en marzo de 2024, las autoridades le perdieron el rastro. En el último trimestre de 2025, los investigadores lograron rastrearlo y establecieron que había viajado a París, Francia, donde permaneció varios meses.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Un juego de escondite terminó en tragedia: dos hermanitos aparecieron sin vida en una nevera en El Meta

Los motivos del viaje nunca se esclarecieron, pero el objetivo era capturarlo a su regreso. Ese plan quedó archivado cuando la Fiscalía firmó la resolución del 27 de marzo de 2026 suspendiendo su orden de captura, dejándolo en libertad por al menos seis meses más.

El alcalde Federico Gutiérrez no dudó en ponerlo como el ejemplo más preocupante de toda la lista. “Uno de los mayores beneficiados con el levantamiento de órdenes de captura es alias El Montañero, sindicado por homicidio, jefe de una estructura que se ha expandido no solo en varios departamentos de Colombia sino a nivel internacional”, señaló, y anunció que enviará información detallada sobre sus actividades a autoridades de España y otros países europeos a los que, según las investigaciones, esta red estaría llevando droga.

La Fiscalía y el Gobierno defienden la suspensión argumentando los avances del proceso de paz urbana, entre ellos la reducción de homicidios en Medellín durante 2024 y 2025. Pero para el alcalde, ningún indicador justifica blindar de la justicia a un hombre con ese historial, esas conexiones y esa capacidad de daño.

Más noticias de Medellín