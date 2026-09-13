Resumen: Los sistemas de monitoreo permiten reconstruir los últimos instantes de vuelo de la aeronave de la Patrulla Aérea Civil, justo antes de perder comunicación y emitir la señal de alerta en una zona montañosa de difícil acceso.

El minuto a minuto en el aire: se conoce el recorrido del vuelo HK4985 antes de desaparecer en el Tatamá

Minuto30.com .- Las autoridades aeronáuticas y los equipos de Búsqueda y Salvamento (SAR) han logrado trazar el recorrido exacto que realizó la avioneta Cessna T206, de matrícula HK4985, durante la mañana de este domingo, previo a que se reportara su desaparición. La reconstrucción de esta ruta se ha convertido en una pieza clave para delimitar el perímetro de búsqueda en la agreste geografía de la cordillera Occidental.

La aeronave despegó desde el Aeropuerto Mandinga, en Condoto (Chocó), trazando un vector de vuelo directo para cubrir la ruta hacia el Aeropuerto de Guaymaral, en el norte de Bogotá. A bordo viajaban cinco personas: el piloto Mehmet Cankaya y cuatro pasajeras, Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, quienes regresaban a la capital tras desarrollar una exitosa brigada de salud en territorio chocoano.

El punto crítico en el Cerro Tatamá

El seguimiento topográfico del trayecto muestra un vuelo regular hasta que la aeronave se adentró en las estribaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, un área protegida que se caracteriza por su extrema altitud (superando los 4.200 m. s. n. m.), sus profundos cañones y una densa nubosidad constante.

Fue exactamente en este sector, ubicado a unas 33 millas del VOR de Pereira, donde la trayectoria reportada se vio abruptamente interrumpida a las 9:23 a. m. Tras perderse todo contacto de voz con la tripulación, los satélites registraron la activación de la radiobaliza de emergencia (ELT), marcando las coordenadas del punto donde finalizó el recorrido regular y donde hoy se concentran los titánicos esfuerzos de los organismos de socorro para hallar a los ocupantes.

Lea también: Alcaldía de Condoto confirma la identidad de los ocupantes de la avioneta: una brigada de Salud