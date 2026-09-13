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    Alcaldía de Condoto confirma la identidad de los ocupantes de la avioneta: una brigada de Salud

    Las cuatro pasajeras habían permanecido durante toda la semana en el municipio de Condoto desarrollando una brigada de salud

    Publicado por: SoloDuque

    avioneta cerro tatama
    Alcaldía de Condoto confirma la identidad de los ocupantes de la avioneta: una brigada de Salud

    Resumen: La Alcaldía de Condoto emitió un comunicado oficial entregando detalles sobre los ocupantes del Cessna T206. El equipo multidisciplinario había permanecido toda la semana en el municipio brindando atención médica a las comunidades vulnerables.

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    Minuto30.com .- El drama y la expectativa crecen con el paso de las horas tras la desaparición de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana. En las últimas horas, la Alcaldía de Condoto (Chocó) emitió un comunicado a la opinión pública en el que reveló las identidades de los cinco ocupantes y entregó detalles de la noble labor que realizaban en la región antes de la emergencia.

    De acuerdo con el documento oficial, el personal a bordo había permanecido durante toda la semana en el municipio chocoano desarrollando una brigada de salud especializada en beneficio de la población local. Tras culminar su misión humanitaria, despegaron desde el Aeropuerto Mandinga de Condoto con destino a Guaymaral, en Bogotá.

    Las identidades de los ocupantes

    La administración municipal confirmó que en la aeronave viajaban el piloto al mando y cuatro mujeres que hacían parte del equipo. Las identidades confirmadas son:

    Piloto: Mehmet Cankaya.

    Pasajeras: Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

    avioneta ocupantes

    Las cuatro pasajeras de la avioneta hacían parte de la Brigada de Salud que estuvo la última semnaa en Condoto prestando atención a la población

    Coordinación y labores de búsqueda

    El último contacto con la tripulación, tal como había anticipado la Aeronáutica Civil, se registró a las 9:23 a. m. de este domingo, cuando sobrevolaban las agrestes inmediaciones del Cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira. Tras perderse la comunicación y activarse las señales de emergencia, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes desplegó de inmediato los protocolos de Búsqueda y Salvamento (SAR) con equipos especializados.

    El alcalde de Condoto, Gustavo Elias Hincapié Mosquera, aseguró que mantiene comunicación permanente con las autoridades aeronáuticas y los organismos de socorro para monitorear el desarrollo de las operaciones en esta zona de difícil acceso.

    Finalmente, la administración municipal hizo un llamado a la prudencia, instando a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales institucionales y los reportes oficiales de la Aerocivil, con el fin de evitar la difusión de versiones no confirmadas por respeto a las familias de los ocupantes.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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