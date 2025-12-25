Resumen: Seis miembros de la red criminal ‘Los Cómbita’ fueron capturados en Bogotá por su participación en el tráfico de drogas al menudeo y el envío de cocaína a España. La organización operaba en varias localidades, afectando incluso los entornos de colegios, y durante la operación se incautaron estupefacientes, dinero y elementos para su dosificación y empaquetado. Los procesados enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes mientras continúa la investigación.

¡Cayeron ‘Los Cómbita’! La red enviaba droga a España y comercializaba estupefacientes frente a colegios en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una peligrosa organización criminal conocida como ‘Los Cómbita’, dedicada al tráfico de estupefacientes en Bogotá y a la exportación ilegal de drogas hacia Europa. La operación dejó como resultado la captura de seis presuntos integrantes del grupo, quienes serían responsables de la distribución de cocaína, marihuana y bazuco en varias localidades de la ciudad, principalmente Usaquén y San Cristóbal Sur.

Según las investigaciones, la red también estaba implicada en el envío de cargamentos de cocaína a España, utilizando maletas con doble fondo o prendas de vestir para ocultar la droga. Los alijos eran entregados en baños cercanos a las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado, y en varios casos fueron interceptados por las autoridades justo antes de que los viajeros intentaran abordar vuelos con destino a Valencia.

En el ámbito local, el actuar delictivo de ‘Los Cómbita’ habría afectado los entornos de al menos 13 colegios, invadiendo espacios públicos y generando riesgos para la comunidad. Los operativos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron incautar drogas, herramientas para su dosificación y embalaje, una pistola traumática, dinero en efectivo y cinco celulares, evidenciando la estructura y logística utilizada por la red.

Los seis capturados fueron imputados por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos, y un juez de control de garantías ordenó que cumplan medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía destacó que estas acciones no solo buscan desarticular organizaciones criminales, sino también proteger a la comunidad, en particular a los entornos escolares, y garantizar el cumplimiento de la ley frente a quienes afectan la seguridad pública con el tráfico de drogas.