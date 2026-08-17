Resumen: El hecho de sangre se registró alrededor de las 2:00 a.m. Según testigos, la víctima se encontraba departiendo al interior de una discoteca del sector en compañía de su pareja sentimental y un hermano.

Noche de rumba termina en tragedia: Asesinan a un joven de 28 años tras reclamar por un robo en Aranjuez

Lo que comenzó como una noche de esparcimiento familiar terminó en un desenlace fatal durante la madrugada de este domingo 16 de agosto. Las autoridades de Medellín investigan el homicidio de un joven de 28 años, quien fue asesinado con un arma cortopunzante a las afueras de un establecimiento comercial en el barrio Aranjuez.

El hecho de sangre se registró alrededor de las 2:00 a.m. Según testigos, la víctima se encontraba departiendo al interior de una discoteca del sector en compañía de su pareja sentimental y un familiar.

El robo que desató la agresión

De acuerdo con los testimonios recopilados en el lugar, la tragedia se desencadenó a raíz de un hurto. Mientras la víctima y sus acompañantes se encontraban bailando, unos individuos les arrebataron un bolso.

El hoy occiso logró reaccionar, recuperar el bolso y confrontar a los sospechosos, pero al revisarlo se percató de que le habían robado el teléfono celular. En su intento por recuperar el dispositivo, el joven salió del establecimiento hacia la vía pública, donde se topó con un grupo de aproximadamente cuatro personas reunidas.

Fue en ese momento cuando la situación escaló a un ataque letal. De los sujetos agrupados, un hombre —descrito por los testigos como un ciudadano afrodescendiente que se movilizaba en una motocicleta— descendió de su vehículo y, empuñando un arma cortopunzante, atacó a la víctima en repetidas ocasiones.

Las heridas y la huida del agresor

Tras cometer el ataque, el homicida abordó nuevamente su motocicleta y huyó del lugar, tomando rumbo hacia el vecino municipio de Bello.

El joven de 28 años, quien vestía una camisa negra, jeans color beige y zapatos blancos con rayas negras, recibió un total de cinco heridas mortales:

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Tres (3) heridas localizadas en la cadera izquierda.

Una (1) herida en la clavícula derecha.

Una (1) herida en la parte posterior del cuello.

Aunque la víctima fue auxiliado rápidamente por sus familiares y trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano, los médicos de turno confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, los familiares del occiso manifestaron a las autoridades que el joven era una persona tranquila y que no tenía problemas ni amenazas conocidas en su contra. Autoridades ya se encuentran analizando las cámaras de seguridad del sector para identificar la placa de la motocicleta y dar con el paradero del responsable de este acto de intolerancia.