Resumen: El primer tren del Metro de Bogotá, tras un largo viaje desde China, ya fue ensamblado en el Patio Taller de Bosa e iniciará sus pruebas. Con un 62% de avance en las obras, se espera que el metro esté operativo en el primer semestre de 2028, y se prevé la llegada de cuatro trenes adicionales antes de que termine el año para sumarse a las pruebas.

¡El Metro de Bogotá ya es una realidad! El primer tren ya fue ensamblado en el Patio Taller de Bosa

El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que llegó a la capital el 11 de septiembre, ya fue ensamblado por completo en el Patio Taller de Bosa y está listo para comenzar sus primeras pruebas de rodaje. Este hito marca un avance significativo en el megaproyecto de movilidad, que se espera entre en operación en el primer semestre de 2028.

El tren, que recorrió más de 9 departamentos desde su llegada a Cartagena, fue ensamblado en las vías internas del patio taller, un proceso que da inicio a las pruebas de operación. Según Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), se espera la llegada de cuatro trenes adicionales antes de que termine el año, los cuales también entrarán en fase de pruebas.

Las pruebas se realizarán tanto en modo de conducción manual como en modo automático, siempre bajo la supervisión de personal técnico. En 2026, una vez que el viaducto alcance una longitud de 5.760 metros, se probarán los trenes en un entorno de operación más controlado a lo largo del trazado.

Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y felicidad frente a la llegada del primer tren de nuestro Metro de Bogotá. Las obras avanzan en paralelo a las pruebas de los trenes. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Serán 4 antes de que termine este año. #AquíSíPasa pic.twitter.com/VAXnu2NGmK — Leonidas Narvaez (@JoseLeoNarvaezM) September 12, 2025

Actualmente, las obras de la Línea 1 registran un 62,16% de avance, con corte al 31 de agosto. Los trabajos para el viaducto de casi 24 kilómetros son cada vez más visibles en puntos clave como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas.