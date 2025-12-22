Resumen: La Línea 1 del Metro de Bogotá registra un avance del 68,64 % a finales de 2025, consolidando importantes hitos como la construcción de estaciones y viaductos, la llegada de los primeros trenes y la cochera de Bosa. Durante el año se implementaron estrategias de cultura ciudadana y medidas de seguridad en obra. Para 2026 se esperan pruebas dinámicas de los trenes y la entrega de nuevos espacios públicos, acercando la puesta en marcha del sistema en septiembre de 2027.

El Metro de Bogotá entra en la recta final: ya roza el 70 % de avance y se prepara para mover la ciudad

A menos de dos años para su puesta en marcha, la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanza un hito histórico en su construcción, consolidando uno de los avances más significativos en la infraestructura pública reciente del país. Con corte al 30 de noviembre de este año, el proyecto muestra un progreso del 68,64 %, luego de haber registrado un incremento cercano al 40 % en los últimos dos años.

En enero de 2024, las obras contaban con un avance de 28,98 %. Desde entonces, el proyecto ha consolidado su desarrollo acelerado y mantiene el cronograma previsto para iniciar operaciones comerciales en septiembre de 2027, cumpliendo los tiempos establecidos.

Durante 2025, la obra no solo avanzó físicamente, sino que también consolidó hitos estratégicos dentro del desarrollo urbano de Bogotá. Entre ellos, se destaca la puesta en operación del intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, considerado uno de los nodos complementarios más importantes de la Línea 1. Además, la ciudad recibió los primeros trenes del sistema y cuatro vehículos multipropósito, tras un viaje marítimo de más de 15.000 kilómetros desde China y un traslado adicional desde Cartagena.

En paralelo, se construyeron las estaciones de Metro y de TransMilenio que se integrarán al sistema, y se avanzó en la instalación del viaducto elevado, uno de los elementos más visibles del proyecto. Actualmente, ocho vigas lanzadoras han permitido ensamblar más de nueve kilómetros de viaducto, con una altura promedio de 14 metros.

El patio taller de Bosa, núcleo operativo del sistema, también registra progresos sustanciales. Allí se desarrollan talleres de mantenimiento, edificios administrativos, subestaciones eléctricas y plantas de tratamiento de aguas residuales. La cochera de 25.000 metros cuadrados, ya terminada, será el espacio que albergará los 30 trenes de la Línea 1, cuya llegada total a Bogotá está prevista para octubre de 2026.

En materia técnica, se avanzó en la colocación de rieles tanto en el patio taller como en el viaducto, lo que permitirá iniciar pruebas dinámicas de los trenes. Estos operarán bajo el nivel de automatización GoA4, garantizando circulación totalmente automática y sin conductor, un estándar de última generación.

Más allá de la infraestructura, el Metro ha impulsado estrategias de cultura ciudadana. Durante 2025, el Vagón Escuela recibió a más de 46.200 personas, mientras que 126 talleres sobre movilidad sostenible contaron con cerca de 3.000 participantes. Más de 10.000 estudiantes participaron en actividades pedagógicas y 190 capacitaciones se llevaron a cabo con trabajadores de obra, abordando temas de convivencia, respeto por la diversidad y prevención de violencias basadas en género.

Adicionalmente, se implementó un plan piloto de prevención del acoso sexual en frentes de obra, liderado por la Secretaría Distrital de la Mujer, con participación del concesionario Metro Línea 1 y entidades del sector constructor, reforzando el compromiso del proyecto con la seguridad y la inclusión.

De cara a 2026, Bogotá ingresará en una fase de importantes transformaciones urbanas. Se espera que los ciudadanos comiencen a ver la consolidación de aproximadamente 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público renovado a lo largo del trazado, la entrada en operación de las primeras estaciones de TransMilenio integradas al Metro y los primeros trenes realizando pruebas dinámicas.

Entre los hitos próximos se encuentra la entrega del segundo puente del sector del Pulpo, en la avenida Primero de Mayo con avenida 68, prevista para febrero de 2026. También comenzarán las pruebas dinámicas de los trenes sobre 5,7 kilómetros de viaducto entre el patio taller y la Estación 4.

Con el cronograma proyectado, para octubre de 2026 los 30 trenes de la Línea 1 estarán en Bogotá, marcando la etapa final antes de la operación comercial, que transformará la infraestructura y consolidará uno de los proyectos de transporte más ambiciosos en la historia reciente de Colombia.