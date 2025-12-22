Así terminó el lunes en Bogotá: protestas de recicladores dejaron caos vial en Chapinero

Resumen: Protestas de recicladores generaron bloqueos y graves problemas de movilidad en Chapinero este lunes 22 de diciembre en Bogotá.

Una jornada de protestas protagonizadas por recicladores provocó este lunes 22 de diciembre serias afectaciones en la movilidad de Bogotá, especialmente en la localidad de Chapinero, donde desde las primeras horas del día se registraron bloqueos viales y congestiones prolongadas en varios corredores estratégicos.

Las manifestaciones iniciaron sobre las 8:00 de la mañana en la Autopista Norte, a la altura de la calle 94, punto en el que los recicladores comenzaron su movilización con el objetivo de exigir una mesa de diálogo con el Distrito, argumentando presuntos abusos y controles reiterados en su contra. Con el paso de las horas, la protesta se fue desplazando hacia el centro de la ciudad, concentrándose en distintos sectores de Chapinero.

De acuerdo con reportes de las autoridades de tránsito, uno de los puntos más críticos se presentó sobre la calle 72, entre la NQS y la carrera Séptima, donde los manifestantes bloquearon por completo el paso vehicular.

En este sector también se registró la presencia de algunos estudiantes universitarios que se sumaron a la concentración, lo que incrementó la magnitud de la protesta.

Adicionalmente, se reportaron afectaciones en las carreras 24, 13 y 11, particularmente en el cruce de la carrera 13 con calle 60, donde se presentó cierre en sentido norte-sur.

Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron barricadas improvisadas con material reciclable y quema de residuos, situación que obligó a la intervención de gestores de convivencia y autoridades de movilidad.

Las manifestaciones también impactaron el transporte público. Durante varias horas, algunas rutas duales y zonales del SITP tuvieron que realizar desvíos operativos, mientras que dos servicios duales presentaron suspensiones temporales en su recorrido habitual. Hacia el final de la tarde, TransMilenio informó que la operación se normalizó progresivamente tras el levantamiento de algunos bloqueos.

Las autoridades distritales reiteraron el llamado a que las protestas se desarrollen de manera pacífica y sin afectar los derechos de terceros, al tiempo que señalaron que se mantienen abiertos los canales institucionales para el diálogo con el gremio de recicladores.

