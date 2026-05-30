Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El megáfono contra la deserción: José Manuel Restrepo reafirma compromiso con educación a nada de elecciones

    A dos días de elecciones, José Manuel Restrepo destacó un megáfono como símbolo de su firme compromiso para frenar la deserción escolar.

    Publicado por: Julian Medina

    1 El megáfono contra la deserción José Manuel Restrepo reafirma su compromiso con la educación a dos días de las elecciones
    Cortesía.

    A escasos dos días de la jornada electoral para la Presidencia de la República, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, destacó el valor de un particular obsequio recibido en el marco de su cierre de campaña: un megáfono.

    El objeto fue entregado por Luis Guillermo Patiño Aristizábal, conocido como el «profe Luisgui», actual representante electo a la Cámara por Antioquia por el partido Creemos y exsecretario de Educación de Medellín, consolidando un mensaje de respaldo a las propuestas educativas de la fórmula.

    Un símbolo de permanencia en las aulas

    El megáfono no es un obsequio al azar; representa el éxito del programa «En el Colegio Contamos con Vos», una de las estrategias bandera desarrolladas durante las administraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

    A través de esta iniciativa, las autoridades locales implementaron acciones de búsqueda activa —megáfono en mano y recorriendo los barrios puerta a puerta— para identificar, acompañar y reincorporar a niños, niñas y jóvenes que estaban en riesgo de abandonar sus estudios. Gracias a esta labor, la capital antioqueña logró reducciones históricas en sus tasas de deserción escolar, convirtiéndose en un modelo de retención educativa a nivel nacional.

    Educación como eje de «La Patria Milagro»

    Durante su pronunciamiento, Restrepo señaló que este símbolo encarna el firme propósito de trabajar para que ningún estudiante en Colombia se quede por fuera del sistema educativo.

    Le puede interesar: ¡Urgente! Ladrones se metieron a robar a una joyería en Sabaneta: se habrían metido por un local desocupado

    «La Patria Milagro será una aliada de los jóvenes con mérito que quieran construir país desde la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación», afirmó el candidato a la Vicepresidencia.

    Por su parte, el «profe Luisgui» reiteró que el megáfono es el reflejo de una convicción inquebrantable: la de salir a buscar a cada menor desescolarizado. Patiño enfatizó que la educación es, indiscutiblemente, la principal herramienta de transformación social para generar oportunidades y forjar un mejor futuro.

    Con este gesto a pocas horas de que se abran las urnas, la campaña busca enviar un mensaje contundente al electorado, posicionando el acceso y la permanencia educativa como una prioridad urgente en la agenda nacional y el desarrollo de las nuevas generaciones.

    El megáfono contra la deserción: José Manuel Restrepo reafirma compromiso con educación a nada de elecciones

    2 El megafono contra la desercion Jose Manuel Restrepo reafirma su compromiso con la educacion a dos dias de las elecciones

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Parque Primavera Norte

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.