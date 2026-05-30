El megáfono contra la deserción: José Manuel Restrepo reafirma compromiso con educación a nada de elecciones

A escasos dos días de la jornada electoral para la Presidencia de la República, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, destacó el valor de un particular obsequio recibido en el marco de su cierre de campaña: un megáfono.

El objeto fue entregado por Luis Guillermo Patiño Aristizábal, conocido como el «profe Luisgui», actual representante electo a la Cámara por Antioquia por el partido Creemos y exsecretario de Educación de Medellín, consolidando un mensaje de respaldo a las propuestas educativas de la fórmula.

Un símbolo de permanencia en las aulas

El megáfono no es un obsequio al azar; representa el éxito del programa «En el Colegio Contamos con Vos», una de las estrategias bandera desarrolladas durante las administraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

A través de esta iniciativa, las autoridades locales implementaron acciones de búsqueda activa —megáfono en mano y recorriendo los barrios puerta a puerta— para identificar, acompañar y reincorporar a niños, niñas y jóvenes que estaban en riesgo de abandonar sus estudios. Gracias a esta labor, la capital antioqueña logró reducciones históricas en sus tasas de deserción escolar, convirtiéndose en un modelo de retención educativa a nivel nacional.

Educación como eje de «La Patria Milagro»

Durante su pronunciamiento, Restrepo señaló que este símbolo encarna el firme propósito de trabajar para que ningún estudiante en Colombia se quede por fuera del sistema educativo.

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«La Patria Milagro será una aliada de los jóvenes con mérito que quieran construir país desde la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación», afirmó el candidato a la Vicepresidencia.

Por su parte, el «profe Luisgui» reiteró que el megáfono es el reflejo de una convicción inquebrantable: la de salir a buscar a cada menor desescolarizado. Patiño enfatizó que la educación es, indiscutiblemente, la principal herramienta de transformación social para generar oportunidades y forjar un mejor futuro.

Con este gesto a pocas horas de que se abran las urnas, la campaña busca enviar un mensaje contundente al electorado, posicionando el acceso y la permanencia educativa como una prioridad urgente en la agenda nacional y el desarrollo de las nuevas generaciones.

El megáfono contra la deserción: José Manuel Restrepo reafirma compromiso con educación a nada de elecciones