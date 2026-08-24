Resumen: El incendio registrado en la vereda San Diego de Girardota dejó afectaciones en dos empresas y una vivienda. La emergencia, que habría comenzado tras un derrame de hidrocarburos, requirió el apoyo de bomberos de varios municipios y provocó la evacuación preventiva de la zona. Una persona fue atendida por inhalación de humo.

¡El incendio dejó daños! Dos empresas y una vivienda resultaron afectadas por las llamas en Girardota

Un incendio de grandes proporciones registrado este lunes 24 de agosto en la vereda San Diego, en Girardota, dejó afectaciones en dos empresas y una vivienda, de acuerdo con el reporte entregado por los organismos de emergencia.

La atención de la conflagración requirió el apoyo de cuerpos de Bomberos de Girardota, Medellín, Copacabana, Barbosa, Bello e Itagüí, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que continuaran extendiéndose hacia otros puntos de la zona.

¿Cómo se originó el incendio?

Según la información suministrada por los bomberos, el fuego se habría iniciado en el área externa de una empresa luego de un derrame de hidrocarburos. Posteriormente, las llamas alcanzaron una empresa dedicada a materiales de construcción y un aserrío.

La emergencia también produjo afectaciones en una vivienda ubicada en el sector. De acuerdo con Rubén Suleta, de la Oficina de Gestión del Riesgo de Girardota, fueron tres los predios vecinos afectados durante la conflagración.

“3 afectaciones de vecinos. El de una fábrica de estibas, una vivienda y otra vivienda aledañas”, explicó el funcionario.

La información inicial también señala que una zona verde perteneciente a una vivienda donde residen unas monjas resultó afectada por el fuego.

Evacuaron la zona por seguridad

Debido a la magnitud de las llamas y al riesgo que representaba la emergencia para las personas que se encontraban en los alrededores, la vereda tuvo que ser evacuada preventivamente mientras los organismos de socorro adelantaban las labores de control.

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Durante la atención del incendio, una persona tuvo que ser atendida en el lugar debido a inhalación de humo. No se reportaron, en la información suministrada, otras personas lesionadas.

La presencia de varios cuerpos de bomberos permitió reforzar el operativo y atender los diferentes puntos que resultaron comprometidos por la propagación del fuego.

Bomberos de varios municipios apoyaron la emergencia

La respuesta involucró a unidades provenientes de distintos municipios del Valle de Aburrá y del norte del departamento. Los cuerpos de Medellín, Copacabana, Barbosa, Bello e Itagüí se sumaron al trabajo de los bomberos de Girardota.

El despliegue fue necesario debido a la extensión de la conflagración y a la cercanía entre las estructuras afectadas y otras propiedades del sector.

Aunque inicialmente se había informado sobre la presencia de llamas en una estructura empresarial y su posible avance hacia una zona habitada, el balance posterior permitió establecer afectaciones en dos empresas y una vivienda, además de la zona verde de otro inmueble.

La emergencia fue finalmente controlada por los organismos de socorro, que realizaron las labores necesarias para evitar que el fuego continuara propagándose.

Las autoridades deberán establecer posteriormente el alcance total de los daños ocasionados por la conflagración, mientras se mantienen las verificaciones relacionadas con el incidente ocurrido en la vereda San Diego.