Resumen: La Policía de Usaquén recuperó una camioneta robada y capturó a dos hombres, de 24 y 32 años, tras un rápido operativo con apoyo del helicóptero Halcón. El hurto ocurrió en el sector de Navarra y la intervención permitió detener a los presuntos atracadores minutos después en Toberín. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras la Policía destaca una reducción del 24 % en el hurto de automotores en Bogotá respecto al año pasado.

¡El Halcón de la Policía los pilló! Dos ladrones capturados tras robar una camioneta en Usaquén

Un rápido despliegue policial permitió la recuperación de una camioneta que había sido robada en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, y la captura de dos hombres señalados de cometer el hurto.

El operativo, que contó con el apoyo aéreo del helicóptero Halcón, se desarrolló luego de que la central de radio alertara a las patrullas sobre el asalto ocurrido en el sector de Navarra.

Según las autoridades, la víctima fue abordada mediante la modalidad de atraco, y los delincuentes huyeron en el vehículo minutos antes de que se activara un plan candado en la zona.

Perseguidos en el aire y capturados en tierra. Dos hombres que habían hurtado un vehículo en el barrio Navarra de #Usaquén no fueron perdidos de vista por el Halcón y, en articulación con patrullas en tierra, son detenidos en Toberin, recuperando la camioneta. pic.twitter.com/0qh58WsWUN — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 22, 2025

Gracias a la rápida reacción de los uniformados de la estación de Usaquén, la camioneta fue ubicada en el barrio Toberín, donde las patrullas lograron interceptarla y detener a los dos presuntos responsables, de 24 y 32 años.

Tras su captura, los hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que este resultado se suma a la reducción del 24 % en el hurto de automotores registrada este año, con 890 casos menos frente al 2024.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación sospechosa o hechos que afecten la seguridad a través de la línea 123.