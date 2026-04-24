¡El GPS los delató! Cayeron cuatro ladrones de motos en Bosa tras una persecución satelital

Resumen: Cuatro personas fueron capturadas en Bogotá tras el hurto de una motocicleta que fue ubicada mediante GPS. La Policía logró interceptarlos en Bosa luego de una persecución, recuperó el vehículo e incautó un arma traumática modificada. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía y serían parte de un grupo dedicado a este tipo de robos.

Una operación de seguimiento en tiempo real permitió a las autoridades ubicar y capturar a cuatro personas señaladas de participar en el hurto de una motocicleta en el occidente de Bogotá.

El caso se inició tras la denuncia de la víctima, quien reportó el robo de su vehículo luego de ser interceptada mediante la modalidad de atraco en la localidad de Fontibón. La clave para la rápida respuesta fue el sistema de geolocalización (GPS) de la motocicleta, que permitió rastrear su ubicación minutos después del hecho.

Ubicación y persecución

Con la información obtenida, unidades de la Policía de Bogotá desplegaron un operativo que condujo hasta la localidad de Bosa. Allí, los uniformados detectaron a varias personas movilizándose en dos motocicletas que coincidían con las características reportadas.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, lo que dio paso a una breve persecución. Sin embargo, la reacción de los agentes permitió interceptarlos y proceder con su captura.

Elemento incautado y recuperación del vehículo

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en poder de los detenidos un arma traumática que había sido modificada. Este elemento, según las primeras verificaciones, habría sido utilizado para intimidar a la víctima durante el hurto.

La motocicleta fue recuperada en el mismo operativo y posteriormente reconocida por su propietario, quien además identificó a los capturados como los presuntos responsables del robo.

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Posible estructura delincuencial

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De acuerdo con las indagaciones iniciales, los detenidos estarían vinculados a un grupo dedicado al hurto de motocicletas en varias zonas de la ciudad, incluyendo Bosa, Kennedy y Fontibón.

Las autoridades también señalaron que estas personas registran antecedentes por delitos como hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar y concierto para delinquir. Además, serían investigadas por su presunta participación en al menos tres hechos similares en estos sectores.

Se dedicaban a robar motos en el sur de la ciudad, pero el GPS de una de ellas permitió atrapar a los 4 de la banda de atracadores. Cuando @PoliciaBogota los interceptó, intentaron huir, pero los capturaron. Todos presentan antecedentes por hurto, lesiones personales, violencia… pic.twitter.com/AgiLQqlac6 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 24, 2026

Proceso judicial en curso

Los cuatro capturados, entre ellos un ciudadano extranjero, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información oportuna sigue siendo clave para la reacción policial y el desarrollo de las investigaciones.