¡La tierra no deja de sacudirse! Chocó vive pesadilla sísmica con maratón de temblores en un solo día

Resumen: El Chocó registró 13 sismos este 24 de agosto, destacando un temblor de magnitud 4,0 en Istmina. El Servicio Geológico Colombiano monitorea la incesante actividad telúrica en municipios como Sipí y Medio San Juan.