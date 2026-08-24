¡La tierra no deja de sacudirse! Chocó vive pesadilla sísmica con maratón de temblores en un solo día

Un alarmante panorama sísmico mantiene en alerta al occidente del país tras la confirmación de múltiples sismos reportados en el departamento del Chocó durante este lunes 24 de agosto.
El evento de mayor relevancia se registró a la 1:55 de la tarde, cuando los instrumentos del Servicio Geológico Colombiano detectaron un movimiento telúrico.
Aunque inicialmente se ubicó en jurisdicción del Litoral del San Juan (Docordó) con carácter superficial y una magnitud de 4,0, la entidad emitió un informe de actualización precisando que el epicentro real tuvo lugar en la localidad de Istmina, a una profundidad calculada en 43 kilómetros.
Con esta sacudida de la tarde se elevó a 13 la cifra de sismos contabilizados de manera oficial en territorio chocoano a lo largo de la jornada. La secuencia telúrica dio inicio durante las primeras horas de la madrugada del 24 de agosto, lapso en el que la red de monitoreo nacional notificó 13 eventos en todo el país, correspondiendo 12 de ellos al Chocó y uno más al departamento de Cundinamarca.
La cadena de sismos arrancó a las 12:21 a.m. con un fenómeno de magnitud 3,5, seguido rápidamente por otros sismos a las 12:28 a.m. (2,6), 12:39 a.m. (2,7), 12:43 a.m. (3,5) y 12:48 a.m. (3,0).
El enjambre continuó manifestándose activamente a las 12:57 a.m. (3,0), 1:14 a.m. (3,0), 1:15 a.m. (3,0), 2:16 a.m. (2,0), 2:48 a.m. (2,2), 3:15 a.m. (2,5), 3:47 a.m. (2,3) y finalizó en su tanda matutina a las 5:20 a.m. con una intensidad de 3,1. La gran mayoría de estos sacudiones de la madrugada tuvieron origen focal en Sipí, Medio San Juan e Istmina, con profundidades inferiores a los 30 kilómetros.
Este comportamiento sísmico da continuidad a la inestabilidad del terreno observada en la noche del 23 de agosto, cuando Istmina reportó dos sismos previos a las 9:28 p.m. y 9:40 p.m., ambos con una intensidad de 3,8.