Resumen: Un gatito fue encontrado abandonado junto a las vías del Metro de Medellín, cerca de la estación Industriales. Un ciudadano pidió ayuda en redes sociales y el Metro confirmó que su personal operativo ya atiende el caso para poner al animal a salvo.

El gatico abandonado junto a las vías del Metro de Medellín que le robó el corazón a toda una ciudad

Una escena que parte el alma se registró este viernes en pleno corazón de Medellín: un pequeño gatito fue visto completamente solo y abandonado junto a las vías del Metro, a la altura de la estación Industriales, mientras los trenes pasaban a pocos metros de él.

El que dio la voz de alerta fue Luis Miguel Moreno, un ciudadano que pasaba por la autopista sur-norte en la mañana de este viernes 31 de octubre y no pudo quedarse indiferente ante la imagen: un gatico de pelaje anaranjado, acurrucado en el suelo húmedo, pegado a la reja que separa la autopista del viaducto del Metro, expuesto al peligro de los trenes que transitan por esa zona a cada minuto.

Con el corazón en la mano, el hombre grabó un video y lo publicó en su cuenta de X, rogando por una intervención inmediata.

«Hola, amigos del @metrodemedellin. Para reportar una situación, acabó de pasar por la autopista sur – norte a la altura de la estación Industriales y me percaté de que un gatito se encuentra allí abandonado. Les ruego que por favor intervengan por el gatito, muchas gracias», escribió.

En las imágenes se alcanza a ver al pequeño animalito, inmóvil y desvalido, mientras un tren del Metro pasa justo por encima del lugar donde él está. Una escena que nadie quisiera ver y que de inmediato tocó la fibra de miles de personas en redes sociales.

Foto: Redes Sociales.

La publicación se volvió viral en cuestión de horas: superó las 15.000 visualizaciones y se llenó de mensajes de ciudadanos que se sumaron a la súplica. «Amigos @metrodemedellin: por favor, ayuden al gatito. Gracias», escribió un usuario. «Sálvenlo por favor», comentó otra persona, conmovida por la escena.

La buena noticia es que el llamado no cayó en oídos sordos. Apenas unos minutos después del reporte, el Metro de Medellín respondió desde su cuenta oficial y confirmó que el caso ya estaba siendo atendido.

«¡Hola, Luis! Muchas gracias por avisarnos. Ya mismo compartimos el caso con el área encargada para que nuestro personal operativo pueda atender la situación y ayudarnos a cuidar a este gatico que hoy decidió aventurarse por nuestro sistema», fue la respuesta de la empresa de transporte, recibida con alivio por quienes seguían el caso minuto a minuto.

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Hasta el momento no se conoce si el gatito ya fue rescatado ni en qué condiciones se encuentra. Lo que sí quedó demostrado es que la solidaridad de los paisas no se hace esperar cuando un animalito indefenso está en riesgo: miles de personas pendientes de un solo gatico, rogando porque tenga una segunda oportunidad.

La estación Industriales, de la Línea A del Metro de Medellín, está ubicada sobre la autopista regional, en el corredor que une el centro de Medellín con el sur del Valle de Aburrá. Por el viaducto de ese sector pasan a diario cientos de trenes, por lo que la presencia de un animal tan cerca de las vías representa un peligro enorme para su vida.

Esta historia también deja un llamado de fondo: abandonar a un animal no solo es un acto de crueldad, sino una conducta sancionada por la ley en Colombia. Detrás de cada mascota abandonada hay una vida que depende por completo de la voluntad de los seres humanos, y que hoy, gracias a un ciudadano que decidió no quedarse callado, tiene la esperanza de un final feliz.

Si usted pasa por el sector de la estación Industriales y tiene información sobre este gatico, puede comunicarse con el Metro de Medellín a través de sus canales oficiales. Mientras tanto, toda una ciudad sigue pendiente de la suerte del pequeño aventurero que este viernes le robó el corazón a Medellín.

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