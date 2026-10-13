Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4

Se busca a “Kira”, una gatita que se perdió en Medellín

Si la has visto, la tienes resguardada o sabes dónde puede estar, por favor comunícate al 311 707 3634

Publicado por: Juan Manuel

1 MASCOTA KIRA
Se busca a “Kira”, una gatita que se perdió en Medellín

Resumen: Kira se encuentra perdida en el sector de Belén San Bernardo, Medellín. Su familia está muy preocupada y desea encontrarla lo más pronto posible.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Kira se encuentra perdida en el sector de Belén San Bernardo, Medellín. Su familia está muy preocupada y desea encontrarla lo más pronto posible.

Kira es una gatita hembra de tamaño mediano, de color blanco con manchas grises y naranjas. Es muy tranquila y cariñosa.

Si la has visto, la tienes resguardada o sabes dónde puede estar, por favor comunícate al 311 707 3634. Cada minuto cuenta.

Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.