Se busca a “Kira”, una gatita que se perdió en Medellín

Resumen: Kira se encuentra perdida en el sector de Belén San Bernardo, Medellín. Su familia está muy preocupada y desea encontrarla lo más pronto posible.
Kira se encuentra perdida en el sector de Belén San Bernardo, Medellín. Su familia está muy preocupada y desea encontrarla lo más pronto posible.
Kira es una gatita hembra de tamaño mediano, de color blanco con manchas grises y naranjas. Es muy tranquila y cariñosa.
Si la has visto, la tienes resguardada o sabes dónde puede estar, por favor comunícate al 311 707 3634. Cada minuto cuenta.
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