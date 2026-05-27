Resumen: Con una inversión histórica de $216.787 millones de pesos, Medellín avanza en la construcción del Parque Primavera Norte, un megaproyecto urbano de 70.000 metros cuadrados ubicado en la Comuna 2 (Santa Cruz) que transformará la zona nororiental de la ciudad. Esta megaobra, diseñada para saldar el déficit de zonas verdes en el sector, beneficiará a más de un millón de personas mediante la creación de espacios multideportivos, un teatro al aire libre, áreas de coworking y un nuevo Jardín Infantil Buen Comienzo. Con un avance de ejecución que ya supera el 26%, la intervención promete ser entregada en el primer semestre de 2027, convirtiéndose en un referente de encuentro ciudadano, recreación y dignificación territorial para las familias del norte de la capital antioqueña.

El futuro ya comenzó en la Comuna 2: Parque Primavera Norte transformará el nororiente de Medellín

Una promesa histórica comienza a hacerse realidad en la Comuna 2 (Santa Cruz). Con el inicio de las obras del Parque Primavera Norte, Medellín busca saldar una deuda de infraestructura y espacio público en una de las zonas más densamente pobladas y con menor índice de espacio público efectivo por habitante de toda la ciudad.

Ubicado estratégicamente cerca de la estación Acevedo del Metro y bordeando el río Medellín y la avenida Carabobo, este megaproyecto lineal no solo promete renovar el paisaje urbano, sino también dignificar la calidad de vida de miles de familias.

Una megaobra para saldar una deuda histórica

Emiro Carlos Valdés, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), explicó que la zona nororiental ha sufrido históricamente por la falta de lugares de esparcimiento. «Este tipo de intervenciones de espacio público permite que el estándar por habitante en la zona se equipare un poco al resto de la ciudad. Esto paga una deuda histórica», afirmó.

El proyecto avanza a paso firme, con una ejecución general que ya supera el 26%, y cuenta con cifras e intervenciones de gran impacto:

Inversión total: $216.787 millones de pesos.

Área de intervención: Más de 70.000 metros cuadrados de nuevo espacio público.

Beneficiarios: Se estima que impactará positivamente a más de un millón de personas.

Oferta institucional y recreativa: El parque contará con zonas multideportivas, un teatro al aire libre, espacios de coworking para la comunidad y la construcción de un Jardín Infantil Buen Comienzo para la atención de la primera infancia.

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Intervención ambiental: Incluye la construcción de muros de contención en puntos críticos del río Medellín.

Esperanza y transformación social

Para los habitantes del sector, esta obra representa un cambio drástico en su cotidianidad. Luz Marina Romero, líder comunitaria, expresó la emoción del barrio: «Es un proyecto que estábamos anhelando y esperando. Va a cambiar mucho los estilos de vida de la gente y a transformarse el territorio; va a ser un gran proyecto a nivel del distrito de Medellín».

Por su parte, Jhon Alexander Cardona, edil de la Comuna 2, destacó el impacto positivo que estos espacios tendrán en problemáticas actuales como la salud mental. «Saber que vamos a tener ese espacio va a contribuir a los espacios familiares, deportivos y recreativos», señaló, agregando que la obra avanza en tiempo récord.

Actualmente, el frente norte del proyecto ya tiene el nuevo centro recreo-cultural en más de un 50% de avance, el Jardín Infantil Buen Comienzo ya inició obras y la cancha Villaniza está próxima a comenzar sus actividades de remodelación.

Se proyecta que el Parque Primavera Norte sea entregado a la comunidad en el primer semestre de 2027, convirtiéndose en un nuevo referente de cultura ciudadana, encuentro y desarrollo para el norte de Medellín.

El futuro ya comenzó en la Comuna 2: Parque Primavera Norte transformará el nororiente de Medellín