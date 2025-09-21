Resumen: La reconocida Mhoni Vidente predice que entre el 21 de septiembre de 2025 y el 11 de mayo de 2031, la humanidad atravesará un periodo de desastres naturales y transformaciones políticas, donde líderes actuales caerán y los jóvenes impulsarán cambios significativos. Tras esta etapa de convulsión, se espera un nuevo ciclo de 1.000 años de paz y la llegada del Mesías.

El futuro según Mhoni Vidente: caída de líderes, el apocalipsis climático y la llegada de una nueva era de paz

La reconocida Mhoni Vidente ha compartido una serie de impactantes predicciones sobre el futuro a largo plazo de la humanidad. Según sus visiones, el mundo está a punto de entrar en una era de profundos y turbulentos cambios que culminarán en un periodo de paz y redención.

La vidente asegura que, entre el día de hoy, 21 de septiembre de 2025 y el 11 de mayo de 2031, la humanidad vivirá un «cataclismo total». Este periodo estará caracterizado por un «cambio climático a merced del ser humano», lo que sugiere que las acciones de la humanidad serán el principal motor de esta transformación. Las predicciones apuntan a una época de desastres naturales y desafíos globales sin precedentes.

Dentro de esta etapa de convulsión, la vidente también predice un cambio radical en el poder global. Afirma que los líderes y dictadores actuales comenzarán a caer, ya que “los que se sentían grandes empezarán a caer y los que estaban abajo empezarán a subir”.

Este cambio será impulsado por una “revolución total de jóvenes” que buscarán derrocar a los tiranos, dando paso a una nueva era donde los líderes surgirán de la lucha y el esfuerzo.

Sin embargo, Mhoni Vidente ofrece un mensaje de esperanza. Después de atravesar esta fase de grandes convulsiones, el planeta y la humanidad entrarán en un nuevo ciclo. La vidente afirma que, a partir del año 2031, el mundo disfrutará de «1.000 años de paz», una era de tranquilidad que coincidirá con el esperado «regreso del Mesías».