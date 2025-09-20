Resumen: La supermodelo Bella Hadid ha preocupado a sus seguidores tras compartir imágenes desde el hospital. Su madre, Yolanda Hadid, reveló que la modelo continúa su lucha de una década contra la enfermedad de Lyme, una "discapacidad invisible" que le ha causado gran sufrimiento, a pesar de lo cual admira su valentía para seguir luchando.

Bella Hadid en el hospital: la cruda realidad de su lucha contra la enfermedad de Lyme

La reconocida modelo estadounidense Bella Hadid volvió a preocupar a sus seguidores en Instagram al compartir un conjunto de fotos que reflejan la dura realidad de su batalla contra la enfermedad de Lyme. La situación se volvió aún más conmovedora cuando su madre, la exmodelo Yolanda Hadid, publicó un extenso y desgarrador mensaje en el que describió el calvario que vive su hija.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas. Aunque en sus primeras fases presenta síntomas similares a una gripa, si no se trata a tiempo puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Bella, su madre y su hermano menor, Anwar, fueron diagnosticados en 2013.

Una lucha silenciosa de más de una década

En las imágenes compartidas por la modelo se le ve recostada en una cama de hospital, con los ojos llorosos, una vía intravenosa en la mano y un paño de hielo en la frente. “Lo siento si siempre desaparezco. Los quiero”, escribió junto a las fotos, que de inmediato se llenaron de mensajes de apoyo.

Al día siguiente, Yolanda Hadid reveló que la supuesta curación de su hija en 2023 nunca fue una realidad. En su publicación, describió la experiencia como «una oscuridad imposible de explicar», señalando que «la discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de entender para quien no la vive».

Pese a que Yolanda también ha batallado contra la misma enfermedad, admitió que su propio dolor no se puede comparar con ver a su hija en ese estado. “Estoy tan orgullosa de la luchadora que eres. No estás sola, prometo apoyarte en cada paso del camino”, le escribió a su hija, a quien llamó su «guerrera ruda».

La cruda revelación de la modelo fue recibida con miles de mensajes de apoyo, y su historia ha visibilizado la dura realidad de una enfermedad crónica que afecta a millones de personas.