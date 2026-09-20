Resumen: Un incendio forestal mantiene en alerta a Villa de Leyva, donde las llamas han afectado cerca de 70 hectáreas en el cerro San Marcos. Más de 200 personas participan en las labores de control, mientras tres aeronaves apoyarán las operaciones y las autoridades mantienen preparados nuevos puntos de evacuación.

¡El fuego no da tregua! Incendio forestal ya afecta cerca de 70 hectáreas en Villa de Leyva

Una gran emergencia forestal mantiene concentrados a organismos de socorro y autoridades en Villa de Leyva, Boyacá, luego de que un incendio comenzara durante la tarde del sábado 19 de septiembre en el cerro San Marcos, ubicado en el costado oriental del municipio.

De acuerdo con el balance preliminar entregado durante la jornada, las llamas han afectado cerca de 70 hectáreas de vegetación. El fuego continúa activo en diferentes puntos de la montaña, mientras los equipos de emergencia trabajan para evitar que avance hacia sectores habitados.

La situación ha requerido la participación de más de 200 personas, entre organismos de socorro, autoridades y habitantes que se han sumado a las labores de atención.

Villa de Leyva, patrimonio de la humanidad, se está quemando. El cerro San Marcos lleva más de 7 horas en llamas y el fuego es "el de mayor magnitud en el país". Pero lo que arde no es solo el bosque: es la inoperancia del Estado. Los bomberos y la comunidad llevan toda la tarde… pic.twitter.com/RM8l0g7sOT — 🇨🇴 Titania Villalba (@mintavillalba) September 20, 2026

El fuego avanza por varios sectores

Uno de los puntos que generaba mayor preocupación por su cercanía con viviendas y el casco urbano era el sector de La Castellana. Según explicó el alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, ese frente ya fue contenido.

Sin embargo, todavía permanecen activos otros puntos en la parte alta del cerro y hacia el sector que conduce a Sáchica, por lo que las autoridades mantienen las labores de control.

En diálogo con Boyacá Sie7e Días, el mandatario explicó que la evolución del incendio se está siguiendo mediante sobrevuelos para determinar con mayor precisión las zonas afectadas y establecer si es necesario ampliar las medidas de protección.

Las condiciones del terreno han complicado el trabajo de los organismos de emergencia. La pendiente de la zona, la cantidad de vegetación y los fuertes vientos dificultan tanto el ingreso de los equipos como el desplazamiento de los bomberos.

Ya hubo evacuaciones

Durante la noche del sábado, cuatro personas fueron evacuadas debido a las condiciones generadas por el avance de las llamas.

La administración municipal mantiene preparados nuevos puntos de atención en caso de que sea necesario trasladar a más habitantes. El alcalde encargado explicó que también existe articulación con el sector hotelero para apoyar una eventual ampliación de las evacuaciones.

“Dependiendo del sobrevuelo que están haciendo, veremos si hay la necesidad de hacer más evacuaciones. Ya estamos preparados, tenemos ya los insumos, tenemos ya los sitios adecuados a través del sector hotelero de Villa de Leyva, quienes se han sumado y están dispuestos a una posible evacuación de más personas”, señaló.

La emergencia también ha tenido efectos sobre la actividad turística del municipio, debido a la presencia de humo en diferentes sectores.

Refuerzan el operativo con aeronaves

El control del incendio también se ha apoyado desde el aire. Durante la mañana llegó un helicóptero gestionado por la Gobernación de Boyacá, mientras se esperaba la incorporación de otras dos aeronaves, una de la Fuerza Aérea Colombiana y otra contratada por el departamento.

Con este refuerzo, las autoridades esperan contar con tres aeronaves para apoyar las labores sobre los puntos donde las condiciones del terreno dificultan el trabajo por tierra.

“Ya nos llegó el combustible precisamente para estas aeronaves y nos faltarían dos aeronaves más”, indicó Méndez.

Esto le podría interesar: ¡Ya están en Pereira! Trasladaron los cuerpos de los cinco ocupantes de la avioneta accidentada en Pueblo Rico

En tierra participan organismos de socorro de Villa de Leyva, Tunja, Tinjacá y Sáchica, además de autoridades y miembros de la comunidad.

La respuesta se ha coordinado entre municipios del Alto y Bajo Ricaurte, debido a la necesidad de sumar capacidades para atender la emergencia.

#FuerzasQueSalvanVidas | Frente al fuego en los cerros de Villa de Leyva, nos unimos en una sola fuerza. Desde el aire, la @FuerzaAereaCol y @Ejercito_Davaa apagan las llamas; en tierra, el @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia avanzan con valentía mientras la @DefensaCivilCo… pic.twitter.com/O62hopmIgZ — Mindefensa (@mindefensa) September 20, 2026

Gobierno nacional y departamental se sumaron

La administración municipal también confirmó el acompañamiento del Gobierno nacional y de la Gobernación de Boyacá en la atención de la emergencia.

El alcalde encargado relató que durante la madrugada recibió comunicación del presidente Abelardo de la Espriella, quien le confirmó el apoyo aéreo para el municipio.

“Nosotros desde ayer hemos pasado de largo con el PMU y el Comité de Gestión del Riesgo. Afortunadamente y gracias a Dios tenemos el apoyo principal desde el Gobierno departamental y nacional. El señor presidente, Abelardo de la Espriella, me marcó anoche casi a la 1:00 a.m., donde me confirmó pues las aeronaves para este municipio”, manifestó.

La atención continúa bajo el Puesto de Mando Unificado y el Comité de Gestión del Riesgo, mientras se evalúa la evolución de los diferentes frentes.

#NOTICIA Villa de Leyva a la 1:55 de la tarde. Las llamas continúan activas por el viento en el bosque más cercano de la plaza central en el cerro San Marcos. @lafm pic.twitter.com/AGDEsSlaDh — Santiago Ángel (@santiagoangelp) September 20, 2026

Todavía no establecen qué provocó el incendio

Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente el origen de las llamas. Las autoridades mantienen como prioridad las labores de control, la protección de la población y la evaluación de las condiciones en las zonas cercanas.

El alcalde encargado señaló que se espera contar posteriormente con información técnica de los organismos encargados para establecer qué pudo provocar la emergencia.

Méndez recordó además que en Villa de Leyva están prohibidas las quemas mediante decreto y pidió a la comunidad informar de manera oportuna cualquier actividad que pueda generar un incendio.

Alcaldía habilitó donaciones

Mientras continúan las labores, la Alcaldía de Villa de Leyva informó que las personas interesadas en apoyar pueden realizar donaciones de alimentos, agua y herramientas necesarias para las actividades de control.

Entre los elementos solicitados se encuentran machetes, rastrillos, palas y tapallamas, entre otros implementos utilizados durante la atención de la emergencia.

La administración también habilitó un código QR en su página oficial para recibir donaciones destinadas a respaldar las labores.

Finalmente, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo declaró la emergencia manifiesta durante la noche del sábado, una medida adoptada en medio de la situación que enfrenta el municipio por el avance del incendio.

Mientras los equipos continúan trabajando en tierra y se prepara el apoyo aéreo, las autoridades mantienen el monitoreo sobre los sectores afectados y evalúan si las condiciones hacen necesario adoptar nuevas medidas de evacuación.