Resumen: Un incendio forestal en el sector Los Tanques, del barrio La Mina, en Bello, movilizó a los organismos de emergencia. Según el más reciente reporte de las autoridades, el incendio ha sido controlado en un 60 %. Mientras continúan las labores para extinguir por completo el fuego, las autoridades pidieron a la comunidad evitar acercarse a la zona y mantener puertas y ventanas cerradas debido a la presencia de humo.

El fuego no da tregua en Bello: nuevo incendio forestal enciende las alarmas en el sector de La Mina

Un incendio forestal registrado en el barrio La Mina, en el sector Los Tanques del municipio de Bello, movilizó a unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y de la Secretaría de Gestión del Riesgo, que desplegaron un operativo para contener la emergencia y evitar que las llamas se extendieran hacia otras áreas.

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, el incendio alcanzó un 60 % de control, mientras los equipos de respuesta continuan las labores necesarias para lograr su extinción total y reducir los riesgos en la zona.

Operativo para contener las llamas

Desde que fue reportada la emergencia, los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos en frenar el avance del fuego, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y la posibilidad de que alcanzara sectores aledaños.

Las autoridades señalaron que las unidades operativas permanecían en el lugar realizando maniobras para extinguir por completo el incendio y evitar que se presentaran nuevos focos.

Recomendaciones para la comunidad

Debido a la columna de humo generada por la emergencia, la Alcaldía de Bello hizo un llamado a la ciudadanía para que no se acerque al área afectada, con el fin de facilitar las labores de los organismos de socorro y prevenir situaciones de riesgo.

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Además, recomendó a los habitantes de los sectores cercanos mantener puertas y ventanas cerradas para reducir el ingreso de humo a las viviendas y proteger la salud, especialmente de niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias.

La administración municipal informó que continuará monitoreando la situación y dará a conocer nuevos reportes conforme avancen las labores de control.

Bello mantiene la alerta por incendios

La emergencia se presenta pocos días después de un incendio estructural de gran magnitud que consumió un depósito de maderas en el municipio y posteriormente se propagó a una vivienda vecina.

En ese hecho no se registraron personas lesionadas; sin embargo, dos perros murieron y otros dos resultaron heridos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, recordando que las altas temperaturas aumentan el riesgo de incendios forestales. Por ello, insistieron en evitar acciones como arrojar colillas de cigarrillo encendidas o dejar objetos de vidrio en zonas con vegetación, ya que pueden favorecer el inicio de este tipo de emergencias.