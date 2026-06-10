¡El frente judicial no para! P. Diddy enfrenta dos nuevas denuncias de presunto abuso sexual

Resumen: Sean Combs, conocido como P. Diddy, enfrenta dos nuevas denuncias por presunto abuso sexual mientras continúa cumpliendo una condena en Estados Unidos. Uno de los casos fue presentado por un exactor infantil que asegura haber sido víctima del productor en 2007, mientras que las autoridades también revisan otra denuncia relacionada con el productor musical Jonathan Hay. La defensa del rapero niega las acusaciones y sostiene que carecen de fundamento.

El panorama judicial de Sean Combs, conocido mundialmente como P. Diddy, vuelve a complicarse tras la aparición de nuevas denuncias por presunta agresión sexual en su contra. Los recientes señalamientos se suman a la larga lista de procesos civiles y judiciales que enfrenta el empresario y productor musical estadounidense.

Uno de los casos fue presentado en California por una persona que decidió mantener su identidad bajo reserva y que asegura haber sido víctima de Combs cuando era menor de edad. Según informó ABC News, la denuncia está relacionada con hechos que habrían ocurrido en 2007 durante un evento realizado en Hollywood Hills, al que asistieron personas vinculadas a la industria del entretenimiento.

De acuerdo con la querella, el entonces actor infantil habría sido abordado por el productor bajo la promesa de conversar sobre posibles oportunidades profesionales. El demandante sostiene que, durante un encuentro privado, fue sometido a conductas de carácter sexual no consentidas que le habrían provocado secuelas emocionales que persisten hasta la actualidad.

La denuncia también señala que el artista le habría ofrecido una bebida alcohólica antes de solicitar hablar a solas con él. Posteriormente, según el documento judicial citado por ABC News, se habrían presentado los hechos que hoy son materia de investigación.

Una denuncia relacionada con hechos ocurridos en 2007

TMZ reportó que el denunciante asegura que Combs le manifestó interés en impulsar su carrera como actor y que, una vez estuvieron solos, se produjo la presunta agresión. El hombre sostiene que abandonó el lugar poco después de lo ocurrido y que el episodio lo marcó profundamente.

Además de la acción judicial contra el productor musical, el demandante también presentó reclamaciones contra personas que, según su versión, tenían responsabilidades de protección durante el evento.

Frente a estas acusaciones, el representante de Combs, Juda Engelmayer, rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que carecen de fundamento.

Esto le podría interesar: ¿Es de ‘el agropecuario’? Juliana Calderón rompió el silecio y respondió a los rumores sobre el padre de su bebé

“Las acusaciones de este supuesto actor infantil anónimo son falsas y ridículas. Es solo otro detractor más en una larga lista de personas que intentan aprovecharse del dinero fácil, alentadas por abogados de lesiones personales. El señor Combs jamás agredió sexualmente a nadie, ¡y eso incluye a ningún menor! Estas acusaciones serán desmentidas, como todas las demás», afirmó.

Paralelamente, las autoridades del condado de Los Ángeles continúan revisando otros expedientes relacionados con denuncias contra el productor. Entre ellos figura una presentada por el productor musical Jonathan Hay, quien lo acusa de haber incurrido en comportamientos inapropiados en 2020.

Por ahora, la Fiscalía analiza la documentación recopilada por los investigadores para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar hacia nuevas actuaciones judiciales. Hasta el momento no se ha informado una decisión definitiva sobre ese proceso.

Un frente judicial que sigue creciendo

Las nuevas denuncias surgen mientras Combs permanece privado de la libertad en Estados Unidos. En 2025 fue condenado a 50 meses de prisión por cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.

El proceso judicial que derivó en esa sentencia estuvo marcado por varias semanas de testimonios y una amplia atención mediática. Aunque el productor fue absuelto de algunos de los cargos más graves que enfrentaba, el fallo mantuvo su responsabilidad en otros delitos, situación que derivó en la condena que actualmente cumple.

Además de la sentencia penal, el artista continúa enfrentando numerosas demandas civiles presentadas por hombres y mujeres que lo acusan de distintos tipos de abuso y conducta sexual inapropiada. Mientras su equipo legal adelanta recursos para intentar revertir parte de las decisiones judiciales, la aparición de nuevos denunciantes añade presión a una situación legal que sigue lejos de resolverse.

A sus 56 años, quien durante décadas fue considerado una de las figuras más influyentes de la industria musical estadounidense enfrenta uno de los momentos más complejos de su trayectoria, con investigaciones y procesos que continúan desarrollándose en diferentes tribunales del país.