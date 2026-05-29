Resumen: A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, Nicolás Pérez, exgerente de la campaña de Paloma Valencia, sacudió el panorama político al anunciar su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella. Pérez justificó su inesperada decisión señalando profundas diferencias estratégicas con Valencia y afirmando que la campaña perdió el rumbo respecto a quién es el verdadero rival a vencer. En su mensaje, el exsenador hizo un vehemente llamado a la unidad y a dejar los egos de lado, asegurando que "el Tigre" es la única figura con el respaldo ciudadano necesario para derrotar a Iván Cepeda en las urnas y evitar así lo que calificó como un "Estado fallido", evidenciando una clara fractura en la derecha a las puertas de los comicios.

El exgerente de campaña de Paloma Valencia, Nicolás Pérez, se bajó del bus y apoyará a Abelardo de la Espriella

A escasos días de unas decisivas elecciones presidenciales en Colombia, las piezas en el tablero político se siguen moviendo. En un sorpresivo anuncio, Nicolás Pérez, exsenador del Centro Democrático y quien hasta hace poco fungía como gerente nacional de la campaña de Paloma Valencia, confirmó que su voto será para el candidato Abelardo de la Espriella.

La decisión, comunicada a través de un video este viernes, evidencia una importante fractura en la campaña de Valencia y redefine los apoyos de cara a una inminente segunda vuelta que, según los últimos sondeos, disputarían Iván Cepeda y De la Espriella.

Pérez, quien lideró el proyecto de Valencia «desde el minuto cero» y celebró su triunfo como la mujer más votada en la historia de las consultas del partido, explicó que su salida se debe a desencuentros irreconciliables en la dirección del proyecto político. “Con el paso de las semanas surgieron profundas diferencias sobre la conducción de la campaña, sus prioridades y su estrategia, que destruyeron lo que construimos con tanto esfuerzo”, confesó el exsenador.

Le puede interesar: [IMAGINES SENSIBLES] En video quedó cuando exfutbolista colombiano sacó maleta en la que iba su amigo

«Quien se equivoca de enemigo, se equivoca de discurso»

El exgerente fue contundente al señalar que su antigua campaña perdió el norte frente al verdadero rival a vencer. Para Pérez, el enemigo es un «proyecto continuista» que ha permitido que más del 60 % del territorio nacional esté «en manos de los bandidos».

Bajo esta premisa, Pérez argumentó que Abelardo de la Espriella (a quien se refiere como ‘el Tigre’) es la única figura que ha logrado despertar un «movimiento ciudadano auténtico, apasionado y genuino» con la fuerza necesaria para vencer en las urnas al candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

«La extrema coherencia del Tigre es la única garantía que tenemos de no caer en el Estado fallido de Cepeda», enfatizó Pérez, invitando a los colombianos a respaldar masivamente a De la Espriella.

El anuncio concluyó con un fuerte llamado a dejar atrás el individualismo en un momento crítico para el país: “Sin unidad no hay triunfo. Hoy Colombia necesita grandeza, y la grandeza empieza cuando los egos se hacen a un lado. Este no es un momento de ambiciones personales. Este es el momento de Colombia”.

Este movimiento representa un duro golpe para la aspiración de Paloma Valencia en medio de un clima de tensión y realineamiento en los sectores de derecha, que buscan consolidar una candidatura única y fuerte para enfrentar a Cepeda en las urnas.

El exgerente de campaña de Paloma Valencia, Nicolás Pérez, se bajó del bus y apoyará a Abelardo de la Espriella