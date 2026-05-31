Resumen: El abogado penalista Abelardo de la Espriella se ha consolidado en el panorama político al ganar la primera vuelta presidencial, aunque deberá disputar la segunda ronda al no alcanzar la mayoría absoluta exigida por la ley. Acompañado de su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, lidera el plan de gobierno "Patria Milagro", el cual promete recuperar el orden nacional mediante políticas de seguridad firmes, reducir el tamaño del Estado y fomentar la libertad económica para impulsar la generación de empleo. Reconocido por su exitosa trayectoria en el sector privado y su perfil multifacético como empresario y autor, De la Espriella se presenta como un candidato independiente cuyo principal objetivo es ejecutar transformaciones contundentes para el país en un único periodo de cuatro años.

Él es Abelardo de la Espriella, el abogado que ganó la primera vuelta presidencial en Colombia

Abelardo de la Espriella se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del ámbito jurídico y, más recientemente, del panorama político colombiano. Abogado penalista de profesión y líder de su movimiento ciudadano (Defensores de la Patria / Firmes por la Patria), su salto de los estrados judiciales a la contienda por la Casa de Nariño ha estado marcado por un discurso enfocado en la autoridad, la seguridad y el desarrollo económico.

Tras una intensa campaña en las elecciones presidenciales de 2026, De la Espriella logró capitalizar el respaldo de un amplio sector de la ciudadanía, ganando la primera vuelta presidencial. No obstante, al no alcanzar el 50% más uno de los sufragios exigidos por la ley electoral, deberá disputar la presidencia definitiva en la segunda vuelta.

De los estrados a la política

Antes de su aspiración presidencial, De la Espriella forjó una destacada carrera en el sector privado. Como fundador y director de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, lideró uno de los bufetes de abogados más grandes y mediáticos del país, representando a diversas figuras de la vida nacional y empresarial.

Su perfil siempre ha estado ligado al éxito en el litigio penal, lo que le otorgó una visibilidad que, años más tarde, le serviría como plataforma para su incursión en la política como un candidato independiente o outsider, buscando distanciarse de las estructuras partidistas más tradicionales.

Pilares de su propuesta presidencial

Acompañado por el exministro José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial, la campaña de De la Espriella —denominada «Patria Milagro»— se ha centrado en conectar con los colombianos a través de propuestas firmes y de choque:

Seguridad y orden: Es el eje innegociable de su plan de gobierno. Propone un despliegue contundente para recuperar el control territorial, modernizar las Fuerzas Armadas y aplicar modelos de justicia de «mano dura» frente a la criminalidad.

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Libertad económica: Promueve la reducción del tamaño del Estado, un recorte significativo del gasto público y la defensa irrestricta de la libre empresa como el verdadero motor para la generación de empleo.

Desarrollo integral y propiedad: Apunta a facilitar el acceso a vivienda propia a través de grandes acuerdos nacionales entre el Estado, la banca y el sector constructor, garantizando además estabilidad regulatoria para los inversionistas.

Más allá de la política

En su faceta más personal, Abelardo de la Espriella es reconocido por ser un apasionado del estilo de vida y la cultura italiana, el arte, la música y la moda. Ha incursionado en el mundo empresarial lanzando su propia marca de ropa, líneas de vinos e incluso producciones musicales propias, lo que complementa su imagen de figura multifacética frente a sus seguidores.

«Mi tarea será de cuatro años y, una vez concluya, me retiraré de la vida pública para siempre», ha señalado recurrentemente durante su campaña, reafirmando su intención de ejercer un liderazgo enfocado netamente en resultados a corto plazo.

Con su pase a la segunda vuelta, De la Espriella buscará consolidar nuevas alianzas estratégicas y convencer a la mayoría del electorado de que su modelo de autoridad e impulso a la economía es el rumbo que Colombia debe tomar en el cuatrienio 2026-2030.

Él es Abelardo de la Espriella, el abogado que ganó la primera vuelta presidencial en Colombia