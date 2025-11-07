Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El juez del caso Jaime Esteban Moreno sufrió un accidente y la audiencia se aplazó. Mientras tanto, la Universidad de Los Andes desmintió que el procesado Juan Carlos Suárez siga siendo estudiante activo.

Ni juez en pie ni historia creíble: Universidad de Los Andes desmiente a la defensa del presunto asesino de Jaime Esteban

El caso por el asesinato del estudiante Jaime Esteban, golpeado brutalmente el pasado 31 de octubre en Bogotá, sigue sumando episodios insólitos dignos de un guion.

Mientras la defensa del procesado Juan Carlos aseguraba ante el juez que su cliente seguía siendo “estudiante activo” de la Universidad de Los Andes, pero la propia institución desmintió tajantemente esa versión.

En un documento oficial, la universidad de Los Andes confirmó que Juan Carlos no está matriculado desde el segundo semestre de 2023, desmontando así el argumento con el que su abogado buscaba justificar una medida de aseguramiento más benigna que la cárcel.

“El señor Juan Carlos Suárez Ortiz estuvo matriculado como estudiante de pregrado hasta el segundo semestre de 2023”, informó Los Andes, dejando claro que la etapa universitaria del procesado quedó en el pasado.

Lea también: A 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia: el Estado es condenado por la muerte de un magistrado

La audiencia judicial, sin embargo, fue interrumpida por un hecho inesperado: el juez 37 Penal Municipal con función de Control de Garantías, José Alejandro, sufrió un accidente dentro del Palacio de Justicia en horas de la mañana.

Según se conoció, el juez tropezó en medio de una sala de jueces y fue trasladado de inmediato a la Fundación Santa Fe, donde recibe atención médica. Debido a su condición de discapacidad física, el golpe fue de consideración y ameritó la suspensión de la diligencia.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El proceso fue reprogramado para el próximo miércoles 12 de noviembre a las 9:00 a.m., según informaron las autoridades judiciales.

Previo al accidente, el despacho ya había decretado un receso para revisar los documentos presentados por las partes.

En la sesión, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas insistieron en que Suárez debía ser enviado a prisión, argumentando que representa un peligro para la sociedad y que los elementos probatorios demuestran su participación activa en el homicidio de Jaime Esteban.

Ahora, con la verdad documentada y el juez en recuperación, la próxima audiencia será decisiva para saber si Juan Carlos continúa en libertad o termina tras las rejas.

Más noticias de Bogotá