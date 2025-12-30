Resumen: La Contraloría de Antioquia archivó formalmente la investigación contra el exgobernador Luis Pérez por el presunto detrimento patrimonial en el proyecto de ciclorrutas del Oriente, trasladando la responsabilidad del "chicharrón" jurídico al actual gobernador Andrés Julián Rendón y al exalcalde Rodrigo Hernández. El caso, que involucra más de 25 mil millones de pesos invertidos en obras hoy inservibles y terrenos no negociados, busca ahora determinar la responsabilidad fiscal de los mandatarios por la falta de planeación y la pérdida de recursos públicos que debían modernizar la movilidad entre Rionegro y Marinilla.

El enredo de las ciclorrutas en Rionegro no es con Luis Pérez: Contraloría archivó investigación en su contra

El lío en el que hoy está envuelto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el exalcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández, por una plata de una ciclovía que al parecer se esfumó, también tenía el nombre de Luis Pérez, exgobernador del departamento. Sin embargo, la Contraloría archivó su proceso y le dejó ese chicharrón al hoy mandatario Rendón.

En un auto de la misma Contraloría, quedó establecido que se archivó la investigación en contra del entonces gobernador (2016-2019) Luis Pérez Gutiérrez y de William Moncada. Para el ente investigador, las dos personas no tuvieron nada que ver con el detrimento en mención.

La realidad de la platica que se perdió en Rionegro

La investigación se centra en el fallido proyecto de ciclorrutas para el Oriente antioqueño. Una obra que prometía conectar a municipios como Rionegro y Marinilla con una inversión de 25 mil millones de pesos, pero que hoy, años después, se traduce en obras inconclusas y terrenos en disputa.

Le puede interesar: Soldado murió tras accidente con artillería en Yarumal, Antioquia

El ente de control puso la lupa sobre un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos suscrito entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) e Indeportes. De esta suma, se habrían desembolsado 26.186 millones a dos firmas constructoras, sin que el objeto del contrato se cumpliera satisfactoriamente.

La Contraloría determinó que hubo graves debilidades en la etapa precontractual. Al parecer, se celebraron contratos para obras en terrenos que no habían sido negociados ni adquiridos totalmente. “Había que comprar muchas franjas de terreno; cuando fueron a hacer las negociaciones, algunos cedieron y otros no, y hoy reclaman daños y perjuicios”, señala el documento del caso.

Para la Contraloría de Antioquia, el dinero invertido no se ve reflejado en un beneficio para la comunidad, pues las ciclorrutas no son funcionales hoy en día.

El proceso busca determinar la responsabilidad fiscal de los implicados en la pérdida de estos recursos públicos que debían modernizar la movilidad en el Oriente.

El enredo de las ciclorrutas en Rionegro no es con Luis Pérez: Contraloría archivó investigación en su contra