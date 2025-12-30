Menú Últimas noticias
    Soldado murió tras accidente con artillería en Yarumal, Antioquia

    Un soldado murió y dos más resultaron heridos tras un accidente con artillería en el municipio de Yarumal.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Un soldado murió y dos más resultaron heridos tras un accidente con artillería durante un operativo del Ejército Nacional en Yarumal, norte de Antioquia.

    Un grave accidente relacionado con artillería militar cobró la vida de un soldado profesional y dejó a otros dos uniformados heridos en zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia.

    El hecho se registró en la noche del 29 de diciembre, en el sector conocido como Llanos de Cuivá, mientras tropas del Ejército Nacional desarrollaban una operación de apoyo táctico en esta región estratégica del departamento.

    De acuerdo con información entregada por la Séptima División del Ejército, el incidente ocurrió cuando soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 10 adelantaban maniobras conjuntas con unidades de despliegue rápido.

    En medio de la operación, se habría presentado una falla técnica en una pieza de artillería, lo que provocó un accidente de gran magnitud.

    Como resultado del hecho, tres militares sufrieron heridas de gravedad y fueron evacuados de inmediato al hospital del municipio de Yarumal. Minutos después de su ingreso al centro asistencial, los médicos confirmaron el fallecimiento del soldado profesional Edgar Andrés Camargo Iguarán, quien llegó sin signos vitales debido a la severidad de las lesiones.

    Los otros dos uniformados heridos fueron estabilizados inicialmente y, posteriormente, trasladados vía aérea con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia un centro médico de mayor complejidad en el municipio de Rionegro, Antioquia, donde actualmente reciben atención especializada.

    Tras conocerse lo ocurrido, el Ejército Nacional informó que fue enviada una comisión inspectora al lugar del accidente con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la falla. La investigación buscará establecer responsabilidades y determinar si existieron fallas técnicas, humanas o de procedimiento durante la operación.

    De manera paralela, la institución activó un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicosocial para brindar apoyo a los familiares del soldado fallecido, así como a los militares que resultaron lesionados. Este acompañamiento también se extiende al personal que participaba en la operación.

    Las Fuerzas Militares reiteraron que el caso es materia de investigación interna y que se adoptarán las medidas necesarias una vez se conozcan los resultados oficiales.

