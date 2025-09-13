¡Qué orgullo! Karol G cantando en megaevento en el Vaticano y así se le escuchó . . .

Escenario en El Vaticano, donde Karol G interpretó junto a Andrea Bocelli "Vivo por ella". Captura de video

Minuto30.com .- Un evento sin precedentes en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, unió la música pop con el arte religioso en un show que reunió a miles de personas. «Grace for the World», un encuentro mundial sobre la fraternidad humana, contó con la presencia de artistas como Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend y Jennifer Hudson.

La cantante colombiana y el tenor italiano cantaron a dúo la canción “Vivo Por Ella”, en una actuación para el recuerdo. El concierto, que fue organizado por la Iglesia católica para celebrar el Año Jubilar 2025, marcó el cierre del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

El evento contó con un impresionante espectáculo de luces a cargo de 3.500 drones, que en su punto más emotivo proyectó el rostro del papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. La mayor coreografía aérea vista en Europa hasta la fecha se convirtió en un homenaje al legado del sumo pontífice.

Karol G, orgullo paisa

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, expresó su emoción y orgullo tras ver a Karol G cantar junto a Andrea Bocelli en El Vaticano. El mandatario, a través de su cuenta de X, calificó la presentación como «demasiado emocionante» y «brutal», y aseguró que el talento de la colombiana es un «orgullo para Medellín y para Colombia».

La artista paisa, que se ha consolidado como la más relevante de América Latina, compartió el escenario con el tenor italiano en el evento benéfico «Grace For The World», donde cantaron a dúo la famosa canción “Vivo Por Ella”.

La presentación de Karol G, que dejó en evidencia su versatilidad y su capacidad vocal, fue ampliamente comentada en redes sociales, donde sus seguidores elogiaron su talento y su humildad.

Demasiado emocionante ver y escuchar a @karolg junto a Andrea Bocelli.

Brutal.

Que orgullo para Medellín y para Colombia . https://t.co/NQCyzshsKV — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 13, 2025

