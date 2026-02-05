¡El dron los pilló en flagrancia! Cayeron 5 sujetos vendiendo estupefacientes en las calles de San Benito

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9
    Durante el operativo, la Policía incautó más de 250 dosis de estupefacientes y dinero en efectivo.

    Foto: Policía de Bogotá
    Resumen: Cinco hombres fueron capturados en San Benito, Tunjuelito, por comercializar estupefacientes en la vía pública, tras ser detectados con un dron de la Policía. En el operativo se incautaron 109 dosis de marihuana, 146 dosis de base de coca y dinero en efectivo. Las autoridades señalaron que los capturados podrían hacer parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su proceso judicial.

    Cinco hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía de Bogotá en el sector de San Benito, localidad de Tunjuelito, señalados de estar involucrados en el tráfico y comercialización de estupefacientes en plena vía pública. La operación hizo parte de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura y se logró gracias al uso de un dron que detectó la actividad ilícita desde el aire.

    De acuerdo con las autoridades, las labores de vigilancia y control permitieron identificar comportamientos asociados, presuntamente, a la venta de drogas en plena vía pública. Inmediatamente, las unidades policiales se desplazaron al lugar y materializaron la captura de los cinco hombres.

    Durante el procedimiento fueron incautadas 109 dosis de marihuana, 146 dosis de base de coca y dinero en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita.

    El mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Tunjuelito, destacó que estas acciones tienen un impacto directo en la protección de la comunidad:

    “Con estas capturas y la incautación de estos estupefacientes, estamos sacando de circulación aproximadamente 400 dosis que podrían llegar a los entornos escolares, especialmente esta semana que nuestros niños, niñas y adolescentes retornaron a clase”.

    Según las investigaciones, los capturados harían parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico y expendio de sustancias psicoactivas, con presencia en el sector de La Playa, localidad de Ciudad Bolívar. Además, tres de ellos cuentan con antecedentes por delitos similares.

    Los cinco hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las actuaciones judiciales correspondientes. La Policía recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la línea de emergencias 123, como una herramienta clave para la lucha contra el crimen.


